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    4. Stephen King hayranlarına dizi tavsiyesi verdi! Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Stephen King hayranlarına dizi tavsiyesi verdi! Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    25.07.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Korku türünün usta ismi Stephen King 7 milyon takipçisinin bulunduğu resmi Twitter hesabından hayranlarına dizi önerisi yaptı. Edebiyat dünyasının usta ismi, 7 bölümlük “Hijack” dizisini hayranları için tavsiye etti.

    Amerikalı yazar Stephen King 7 milyon takipçisinin bulunduğu resmi Twitter hesabından dizi ve film tavsiyesi vermeye devam ediyor. Daha önceki paylaşımında “The Wire” dizisini önermişti. King, yazar Bev Vincent'ın Hijack’ı övdüğü bir tweet'ini alıntıladı ve üzerine “Doğru” yazdı.

    HIJACK DİZİSİ HAKKINDA

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    Hijack, Londra'ya giden bir uçağın kaçırılması ve sonrasında yaşananları konu ediyor. Yedi saatlik uçuş sırasında yer yetkilileri kaçırılan uçak ile ilgili cevaplar bulmak için çabalar. İş dünyasında tanınmış bir arabulucu olan Sam Nelson, yolcuların hayatlarını kurtarmak için tüm yaratıcılığını kullanmak zorundadır.

    Idris Elba'nın başrolde olduğu dizide Neil Maskell, Eve Myles, Christine Adams, Max Beesley, Archie Panjabi, Ben Miles ve Kate Phillips gibi isimler yer alıyor.

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    Stephen King

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