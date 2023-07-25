Stephen King hayranlarına dizi tavsiyesi verdi! Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

Amerikalı yazar Stephen King 7 milyon takipçisinin bulunduğu resmi Twitter hesabından dizi ve film tavsiyesi vermeye devam ediyor. Daha önceki paylaşımında “The Wire” dizisini önermişti. King, yazar Bev Vincent'ın Hijack’ı övdüğü bir tweet'ini alıntıladı ve üzerine “Doğru” yazdı.

HIJACK DİZİSİ HAKKINDA

Hijack, Londra'ya giden bir uçağın kaçırılması ve sonrasında yaşananları konu ediyor. Yedi saatlik uçuş sırasında yer yetkilileri kaçırılan uçak ile ilgili cevaplar bulmak için çabalar. İş dünyasında tanınmış bir arabulucu olan Sam Nelson, yolcuların hayatlarını kurtarmak için tüm yaratıcılığını kullanmak zorundadır.

Idris Elba'nın başrolde olduğu dizide Neil Maskell, Eve Myles, Christine Adams, Max Beesley, Archie Panjabi, Ben Miles ve Kate Phillips gibi isimler yer alıyor.



