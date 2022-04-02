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Stephen King’in ‘O’ isimli kitabı dizi oluyor! 2 filmden sonra dizisi geliyor

02.04.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korku türünün ve dünyanın en başarılı yazarları arasında kabul edilen Stephen King’in ‘O’ isimli kitabı iki filmden sonra dizi olarak bu sefer seyircisiyle buluşacak. Dizinin ismi kesin olarak belirtilmezken HBO Max’te yayınlanması planlanan projenin adı ‘Welcome to Derry’ olacağı konuşuluyor.

Stephen King’in ‘O’ isimli kitabı dizi oluyor! 2 filmden sonra dizisi geliyor

HBO Max’te yayınlanacağı konuşulan dizi daha önce 2017-2019 tarihilerinde film seyircisinin beğenisine sunulmuştu. Filmlerin yönetmen koltuğunda oturan Andy Muschietti, bu sefer de HBO Max’te yayınlanacak dizi için yeniden kolları sıvadı. Dizinin, olağanüstü olayların ilk yaşandığı 1960'larda geçmesi planlanıyor.

Bill Skarsgard'ın Pennywise palyaçosunu canlandırdığı ilk film 2017 yılında gösterime girmişti ve gişede büyük başarı yakalamıştı. İlk filmdeki çocuk karakterlerin gelecekteki hallerini konu alan devam filmi O: Bölüm 2 ise 2019 yılında seyirciyle buluştu.

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