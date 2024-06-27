Stephen King uyarlaması The Monkey filminin vizyon tarihi kesinleşti! Merakla bekleniyordu

Stephen King'in 1980 tarihli kısa öyküsü The Monkey (Maymun) aynı adıyla beyaz perdeye uyarlanmaya hazırlanıyor. Kadrosunda Theo James, Tatiana Maslany ve Elijah Wood gibi yıldız isimlerin yer aldığı filmin afişi ve vizyon tarihi paylaşıldı. Filmin 21 Şubat 2025'te vizyona girmesi bekleniyor.

STEPHEN KING MONKEY HİKAYESİNİN KONUSU

Stephen King'in "Kara Kule" serisinde geçen "Monkey" hikayesi, aslında "Dünyalar Savaşı" isimli hikayede yer alır. Bu hikaye, bir maymunun sahibi olan bir çocuğun hüzünlü ölümü ve maymunun sonrasındaki intikam alma çabasını anlatır.







