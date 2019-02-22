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Steve Irwin kimdir? Google'dan 'Timsah Avcısı' Steve Irwin için Doodle

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HABER  | 22.02.2019 01:11 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü teknoloji devi Google, Avustralyalı belgesel filmci Steve Irwin için doğum gününde özel bir Doodle yayınladı. Peki, 'Timsah Avcısı' programıyla dünya genelinde adını duyuran Steve Irwin kimdir?

Steve Irwin kimdir? Google'dan 'Timsah Avcısı' Steve Irwin için Doodle

Belgesel filmleriyle dünyaya adını duyuran Steve Irwin, doğum gününde Doodle oldu.

Stephen Robert "Steve" Irwin (d. 22 Şubat 1962, Essendon, Victoria; ö. 4 Eylül 2006, Port Douglas), Avustralyalı belgesel filmci. Avustralya televizyonundaki Timsah Avcısı (Crocodile Hunter) programıyla tanınır.

Irwin daha çocuk yaşlarında, ebeveynine timsah ve diğer sürüngenlerin meskûn mahallerden taşınmasında ve hayvanat bahçesi hayvanlarının bakımında yardım etmeye başlar. Dokuz yaşında ilk timsahını yakalar. Timsahların ve yılan gibi diğer sürüngenlerin de yakalanmasında ve taşınmasında öncü bir uzman olur. Zehirli yılanlarla neredeyse her gün çalıştığı halde asla ısırılmamıştır.

1991 yılında, daha sonra adı Australia Zoo olacak Queensland'daki Reptile & Fauna Park 'ı ailesinden devralır ve karısı Terri ile birlikte çalıştırmaya başlar. Hayvanat bahçesinin, kendilerini sürüngenlerin tehdidi altında hissedenlere yardım eden bir kurtarma takımı da vardır. Hayvanlar yakalanıp insani yerleşimden uzak yerlere bırakılır.

Irwin, Büyük Set Resifi'nde bir belgesel film çalışması sırasında vatozların üstünde yüzerken dikenli bir vatozun göğsünden sokması sonucunda öldü.

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TİMSAH AVCISI

Irwin'in televizyon dizisi Timsah Avcısı (Crocodile Hunter) 137 ülkede 500 milyon kişi tarafından izlenmiştir. Dizide sadece Timsah Avcısı bölümleri değil, Croc Files (Timsah dosyaları), Croc Diaries (Timsah günlüğü) ve sinema filmi Crocodile Hunter da (Timsah avcısı) vardır. Dizinin geliri hayvan koruma örgütlerine bırakılmıştır. Irwin'in dizisi, çekim çalışmaları Antarktika'daki balinaları, mors balıklarını ve penguenleri rahatsız ettiği yönünde çevrecilerin sert eleştirileri sonucu durdurulur. Bu suçlamalar Avustralya hükümetince yapılan incelemelerle çürütülür.

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Irwin'ın hayvan koruma örgütü SIWF (Steve Irwin Wildlife Foundation - Steve Irwin Vahşihayat Vakfı) ve hayvanat bahçesi, türleri tehdit altında olan hayvanların üretilmesi için programlar yürütür. Sevilmeyen hayvanların da yaşama hakkı olduğunu düşünüp dizisinde bunu herkese göstermek isteyen Irwin, nasıl bir olayın içinde olduğunu bildiğini ve bir hayvan tarafından ısırılırsa suçun kendisinde olacağını söylüyordu.

Irwin, Ocak 2004'te on aylık oğlu kolundayken 4 metre uzunluğunda bir timsahı eliyle besleyince sert biçimde eleştirilmişti.

ÖLÜMÜ

Irwin, 4 Eylül 2006 tarihinde Queensland eyaletinin Büyük Mercan Kayalıkları'nda dalarken iri bir dikenli vatoz'un saldırısına uğrayıp vatozun kuyruğundaki iğneyi kalbine defalarca sokması sonucu hayatını kaybetmiştir.

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