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Steven Spielberg sinemayla ilgili konuştu

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SİNEMA TV  | 21.02.2019 13:20 | Son Güncelleme

Oscar ödüllü usta yönetmen Steven Spielberg, sinema salonları ile dijital platformlar arasında yaşanan rekabet hakkında konuştu. Steven Spielberg: 'Film sinemada izlenir...'

Steven Spielberg sinemayla ilgili konuştu

Son yıllarda dünyadaki sinema sektörü hakkında 'dijital platformlar sinema salonlarını bitirir' tartışmasına Oscarlı usta yönetmen Steven Spielberg de katıldı. Geçen yıl mart ayında, dijital platformlarda yayınlanan filmlerin Oscar adayı olmasına karşı olduğunu açıklayan Spielberg, önceki gün ABD Sinema ve Ses Derneği'nin 'Film Yapımcısı Ödülü'nü alırken yaptığı konuşmada, "Sinema salonlarının sonsuz kadar yaşaması gerektiğine inanıyorum" dedi.

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Geçtiğimiz yıl Ready Player One ile izleyicilerinin karşısına çıkan usta yönetmen, Cinema Audio Award töreninde açıklama yaptı. Steven Spielberg CAS ödül töreninde "Umarım hepimiz izleyicilere sinema deneyimi sunabilmek için filmlerimizi gösterime sokabilmeye devam edeceğiz. Sinemaların sonsuza kadar bizimle olması gerektiğine inanıyorum. Bugünlerde en iyi senaryolar, en iyi yönetmenlikler, en iyi performanslar televizyonlarda görülmeye başlandı. Siyah büyük ekranda olan bitenleri hiç tanımadığın birileriyle birlikte deneyimlemek kadar iyi bir şey olamaz." sözlerini sarf ederek sinemanın yeniden canlanması gerektiğine dikkatleri çekti.

Başarılı yönetmen Steven Spielberg'in yeni filmi orijinalinden uyarlanan müzikal türdeki West Side Story'nin 2020 yılı içerisinde izleyicileriyle buluşması planlanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Steven Spielberg ABD Sinema ve Ses Derneği Film Yapımcısı Ödülü Ready Player One

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