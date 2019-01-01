Stranger Things 3. sezon ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi

Stranger Things ekibi, prodüksiyonun bu ay başlayacağını ve yeni sezonun hikayesinin ikinci sezonda yaşananların bir yıl sonrasında geçeceğini duyurmuştu.

1985 yılının yaz aylarında geçecek hikayeye, geçtiğimiz sezonun sevilen karakterlerinden Steve Harrington'ın da tekrar dahil olduğu ve rolünün genişletildiği açıklandı.

STRANGER THINGS KONUSU NEDİR?

Bir nesli esir alan 80'li yıllar klasiğine saygı duruşu niteliğindeki Stranger Things, genç bir çocuğun sırra kadem bastığı 1983 yılı Indiana'sında geçiyor. Arkadaşları, ailesi ve yerel polis yanıtlar bulmaya çalışırken; kendilerini çok gizli devlet deneyleri, korkutucu doğaüstü güçler ve oldukça tuhaf bir kızı içeren sıra dışı bir gizemin içinde bulurlar.



