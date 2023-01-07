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Stranger Things'in yıldızı eşcinsel olduğunu açıkladı

07.01.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stranger Things dizisinde Will Byers karakterini canlandıran Noah Schnapp, eşcinsel olduğunu açıkladı.

Stranger Things'in yıldızı eşcinsel olduğunu açıkladı

Son dönemlerin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Stranger Things'in 18 yaşındaki yıldızı Noah Schnapp, eşcinsel olduğunu açıkladı.

Dizide Will Byers karakterine hayat veren Noah Schnapp, Tiktok’ta “18 yıl saklayıp korkarak aileme ve arkadaşlarıma eşcinsel olduğumu söylediğimde onların ‘Biliyoruz’ demesi” yazan bir video paylaştı.

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"DÜŞÜNDÜĞÜMDEN DAHA ÇOK BENZİYORUM"

Oyuncunun dizinin son sezonunda canlandırdığı Will karakterinin de eşcinsel olduğu konuşuluyordu. Schnapp, “Will'e düşündüğümden daha çok benziyorum. 18 yıl boyunca açılmaktan korktuktan sonra nihayet arkadaşlarıma ve aileme eşcinsel olduğumu söylediğimde tek söyledikleri 'biliyoruz' oldu.” dedi.

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