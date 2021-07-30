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Strese iyi gelen besinler! Halsizliği de yorgunluğu geçiriyor: Bir avuç badem bakın neler yapıyor

30.07.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam temposuna uyum sağlayabilmek için neredeyse her gün stresle karşı karşıya kalırız. Stres, kişinin birtakım olaylardan etkilenmesi sonucunda vücudunun oluşturduğu fiziksel ve psikolojik tepkilerdir. Stresli olan kişilerde uyku düzensizliği, kas gerginliği, midede asit artışı, yüksek tansiyon gibi birçok hastalık oluşabilir. Ayrıca enerjinizi düşürüp sizi halsiz ve yorgun da bırakabilir.

Strese iyi gelen besinler! Halsizliği de yorgunluğu geçiriyor: Bir avuç badem bakın neler yapıyor

Stresle baş edebilme konusunda tükettiğimiz besinlerin büyük önem taşıdığını
belirten Proktoloji Uzmanı Dr. Yasir Gözü, enerjiyi arttıran ve stresi azaltan
besinleri bizler için sıraladı.

GÜNE ANTİOKSİDANLARLA BAŞLAYIN

Stresten koruyan hormonları üretmek için güne antioksidanlarla başlamak size
yardımcı olur. Antioksidanlar, hücrelerin dış etkenlerden korunması için son
derece önemlidir. A vitamini içeren, havuç, tatlı patates, ıspanak gibi; C vitamini
içeren, portakal vb. turunçgiller, kivi, kırmızı biber, brokoli gibi; E vitamini
içeren, badem, avokado, ayçiçeği gibi, antioksidan kaynağı gibi zengin besinleri
bolca tüketirseniz, vücudunuzun kaygı ve stresle mücadelesine de destek
olursunuz.

TAM TAHILLI BESİNLER TÜKETİN

Stres faktörlerinden bir tanesi magnezyum eksikliğinden oluşur. Tam tahıllı
besinlerin içeriğinde bol miktarda magnezyum bulunmaktadır. Ayrıca
karbonhidratlar da beyinde serotonin hormonu salgılanmasını sağlayarak ruh
halini iyileştirebilir. Tam tahıllı besinlerin sindirimi daha uzun sürdüğünden açlık
hissini azaltır ve uzun süreli tokluk hissi sağlar. Bu yüzden beslenme
düzeninizde beyaz ekmeğin yerine tam tahıllı ekmekler tercih edilmelidir.

KAHVE YERİNE BİTKİ ÇAYLARINI TERCİH EDİN

Kahve ve benzeri kafeinli içerikler vücudumuzda hem uyarıcı hem de rahatlatıcı
bir etkisi vardır. Fazla tüketildiğinde sinir sisteminde uyarıcı etkisi yaparak kalp
atış hızını, kan şekerini ve vücut sıcaklığını yükseltir. Fazla kahve tüketmek
kişide uykusuzluk ve sinirlilik hali yaparak depresyona neden olabilir. Stresli
zamanlarınızda kafeini mümkün olduğunca azaltarak onun yerine bitki çaylarını
tercih edebilirsiniz. Bitki çaylarıyla vücudunuzda sakinlik ve dinginlik etkisi
yaratabilirsiniz. Örneğin papatya çayı, melisa çayı, ada çayı, rezene çayı
uykusuzluğu, stres ve kaygı belirtilerinde gözle görülür bir azalma sağlayabilir.

HER GÜN BİR AVUÇ BADEM YİYİN

B vitaminleri, vücudun hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılığında önemli rol
oynar. Pek çok araştırmada, B vitamini açısından zengin olan dana eti, balık,
avokado, badem gibi yiyecekleri bol bol tüketmenin, sinir sistemine olumlu etki
yaptığı tespit edilmiştir. Bu vitaminlerin eksikliğinde de kaygı bozuklukları
görülebiliyor. B6 vitamini tüketildiğinde vücudun mutluluk hormonu salgılaması
kolaylaşır ve hissedilen stres azalır. Badem ayrıca B2 ve E vitamini bakımından
da zengin bir besindir. Her gün bir avuç badem yemek hem stresi azaltır hem de
bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

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Op. Dr. Yasir Gözü
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