Strese iyi gelen besinler! Halsizliği de yorgunluğu geçiriyor: Bir avuç badem bakın neler yapıyor

Stresle baş edebilme konusunda tükettiğimiz besinlerin büyük önem taşıdığını

belirten Proktoloji Uzmanı Dr. Yasir Gözü, enerjiyi arttıran ve stresi azaltan

besinleri bizler için sıraladı.

GÜNE ANTİOKSİDANLARLA BAŞLAYIN

Stresten koruyan hormonları üretmek için güne antioksidanlarla başlamak size

yardımcı olur. Antioksidanlar, hücrelerin dış etkenlerden korunması için son

derece önemlidir. A vitamini içeren, havuç, tatlı patates, ıspanak gibi; C vitamini

içeren, portakal vb. turunçgiller, kivi, kırmızı biber, brokoli gibi; E vitamini

içeren, badem, avokado, ayçiçeği gibi, antioksidan kaynağı gibi zengin besinleri

bolca tüketirseniz, vücudunuzun kaygı ve stresle mücadelesine de destek

olursunuz.

TAM TAHILLI BESİNLER TÜKETİN

Stres faktörlerinden bir tanesi magnezyum eksikliğinden oluşur. Tam tahıllı

besinlerin içeriğinde bol miktarda magnezyum bulunmaktadır. Ayrıca

karbonhidratlar da beyinde serotonin hormonu salgılanmasını sağlayarak ruh

halini iyileştirebilir. Tam tahıllı besinlerin sindirimi daha uzun sürdüğünden açlık

hissini azaltır ve uzun süreli tokluk hissi sağlar. Bu yüzden beslenme

düzeninizde beyaz ekmeğin yerine tam tahıllı ekmekler tercih edilmelidir.

KAHVE YERİNE BİTKİ ÇAYLARINI TERCİH EDİN

Kahve ve benzeri kafeinli içerikler vücudumuzda hem uyarıcı hem de rahatlatıcı

bir etkisi vardır. Fazla tüketildiğinde sinir sisteminde uyarıcı etkisi yaparak kalp

atış hızını, kan şekerini ve vücut sıcaklığını yükseltir. Fazla kahve tüketmek

kişide uykusuzluk ve sinirlilik hali yaparak depresyona neden olabilir. Stresli

zamanlarınızda kafeini mümkün olduğunca azaltarak onun yerine bitki çaylarını

tercih edebilirsiniz. Bitki çaylarıyla vücudunuzda sakinlik ve dinginlik etkisi

yaratabilirsiniz. Örneğin papatya çayı, melisa çayı, ada çayı, rezene çayı

uykusuzluğu, stres ve kaygı belirtilerinde gözle görülür bir azalma sağlayabilir.

HER GÜN BİR AVUÇ BADEM YİYİN

B vitaminleri, vücudun hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılığında önemli rol

oynar. Pek çok araştırmada, B vitamini açısından zengin olan dana eti, balık,

avokado, badem gibi yiyecekleri bol bol tüketmenin, sinir sistemine olumlu etki

yaptığı tespit edilmiştir. Bu vitaminlerin eksikliğinde de kaygı bozuklukları

görülebiliyor. B6 vitamini tüketildiğinde vücudun mutluluk hormonu salgılaması

kolaylaşır ve hissedilen stres azalır. Badem ayrıca B2 ve E vitamini bakımından

da zengin bir besindir. Her gün bir avuç badem yemek hem stresi azaltır hem de

bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.



