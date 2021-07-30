Stresi kökünden kazıyan yiyecekler! Maydanoz ve yeşil biber mucizesi

Proktoloji Uzmanı Dr. Yasir Gözü, stresi azaltan sağlıklı besinleri bizler için sıraladı.

MUZ

Potasyum minerallerinin başında gelen muz, stres açısından da oldukça

önemlidir. Muz, serotonin üretiminde yararlı olan maddeleri içerdiğinden stresi,

depresyonu ve yorgunluğu azaltarak ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur.

Besin değeri oldukça fazla olan ve stres azaltıcı besinler arasında bulunan muz

tüketimine özen göstermelisiniz.

AVOKADO

Muzda olduğu gibi yüksek oranda içerdiği potasyum minerali ile kan basıncını

dengeleyerek stresi azaltır. Stres azaltan besinler arasında yer almasının yanı

sıra içerdiği doymamış yağlar ile kalbi koruma özelliğine de sahiptir. Özellikle

kahvaltı öğünlerinde tüketilen avokado gün boyu stres oluşumunu azaltmaya

yardımcı olur.

BALIK

Strese iyi gelen besinler arasında yer alan balık, omega-3 değeri yüksek olan bir

besindir. Balık tüketmek kortizol ve adrenalin hormonlarının düzenler ve stres

seviyesinin azalmasına yardımcı olur. Balık, stres azaltan besinler arasında

rahatlamanızı sağlayan en faydalı besindir.

Badem ve Fındık

Badem ve fındık çinko, E vitamini, B vitamini, kalsiyum, fosfor ve magnezyum

gibi zengin içerikleriyle strese karşı yatıştırıcı özellik gösterirler. B vitamini

tüketmek vücudun mutluluk hormonu salgılaması kolaylaşır ve hissedilen stresi

azaltır. Her gün bir avuç badem ve fındık yemek hem stresi azaltır hem de

bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

SÜT VE YOĞURT

Süt ve yoğurdun içerisindeki B12, A vitamini, C vitamini, kalsiyum ve fosfor gibi

zengin içerikleri stresi azaltmaktadır. Süt ve yoğurt tüketmek ruhsal

dalgalanmaları dengeler. Stresle oluşan anksiyete, huzursuzluk ve

premenstrüel sendromunun etkilerini de azaltmaktadır.

TURUNÇGİLLER, MAYDANOZ VE YEŞİL BİBER

C vitamini, stresten koruyan hormonları salgılamaktadır. C vitamini içeren

meyve ve sebzeler tüketerek stresi azaltabilir ve uyku probleminizi

düzeltebilirsiniz. Ayrıca vücuttaki radyasyonu da azaltarak çevresel hasarı en

aza indirir.

PAPATYA, ADAÇAYI VE YASEMİN

Bitki çayları uykusuzluk ve yorgunluğa iyi gelerek vücudu dinlendirir. Stres ve

kaygıyı en aza indirerek ruh halini düzeltir.

