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Stresi kökünden kazıyan yiyecekler! Maydanoz ve yeşil biber mucizesi

30.07.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlar stres altındayken daha fazla öğün atlama, pratik besinlere yönelme, su içmeyi ihmal etme, kahve içme, alkol veya tatlı tüketimini arttırma gibi yanlış beslenme şekillerine yönelebilirler. Diyet ve sağlıklı beslenme düzenlemeleriyle stresi en aza indirmek mümkün olabilmekte.

Stresi kökünden kazıyan yiyecekler! Maydanoz ve yeşil biber mucizesi

Proktoloji Uzmanı Dr. Yasir Gözü, stresi azaltan sağlıklı besinleri bizler için sıraladı.

MUZ

Potasyum minerallerinin başında gelen muz, stres açısından da oldukça
önemlidir. Muz, serotonin üretiminde yararlı olan maddeleri içerdiğinden stresi,
depresyonu ve yorgunluğu azaltarak ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur.
Besin değeri oldukça fazla olan ve stres azaltıcı besinler arasında bulunan muz
tüketimine özen göstermelisiniz.

AVOKADO

Muzda olduğu gibi yüksek oranda içerdiği potasyum minerali ile kan basıncını
dengeleyerek stresi azaltır. Stres azaltan besinler arasında yer almasının yanı
sıra içerdiği doymamış yağlar ile kalbi koruma özelliğine de sahiptir. Özellikle
kahvaltı öğünlerinde tüketilen avokado gün boyu stres oluşumunu azaltmaya
yardımcı olur.

BALIK

Strese iyi gelen besinler arasında yer alan balık, omega-3 değeri yüksek olan bir
besindir. Balık tüketmek kortizol ve adrenalin hormonlarının düzenler ve stres
seviyesinin azalmasına yardımcı olur. Balık, stres azaltan besinler arasında
rahatlamanızı sağlayan en faydalı besindir.
Badem ve Fındık
Badem ve fındık çinko, E vitamini, B vitamini, kalsiyum, fosfor ve magnezyum
gibi zengin içerikleriyle strese karşı yatıştırıcı özellik gösterirler. B vitamini
tüketmek vücudun mutluluk hormonu salgılaması kolaylaşır ve hissedilen stresi
azaltır. Her gün bir avuç badem ve fındık yemek hem stresi azaltır hem de
bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

SÜT VE YOĞURT

Süt ve yoğurdun içerisindeki B12, A vitamini, C vitamini, kalsiyum ve fosfor gibi
zengin içerikleri stresi azaltmaktadır. Süt ve yoğurt tüketmek ruhsal
dalgalanmaları dengeler. Stresle oluşan anksiyete, huzursuzluk ve
premenstrüel sendromunun etkilerini de azaltmaktadır.

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TURUNÇGİLLER, MAYDANOZ VE YEŞİL BİBER

C vitamini, stresten koruyan hormonları salgılamaktadır. C vitamini içeren
meyve ve sebzeler tüketerek stresi azaltabilir ve uyku probleminizi
düzeltebilirsiniz. Ayrıca vücuttaki radyasyonu da azaltarak çevresel hasarı en
aza indirir.

PAPATYA, ADAÇAYI VE YASEMİN

Bitki çayları uykusuzluk ve yorgunluğa iyi gelerek vücudu dinlendirir. Stres ve
kaygıyı en aza indirerek ruh halini düzeltir.

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Op. Dr. Yasir Gözü
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