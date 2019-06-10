Strese karşı bol sebze, meyve ve sarımsak tüketin

Üniversite sınavı, önemli bir görüşme, yoğun iş temposu ve sosyal ilişkilerin yüklediği gerginliklerin stres oluşuma zemin hazırladığını belirten Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, strese iyi gelen gıdalar hakkında bilgi verdi. Gergin dönemlerde doğru beslenme programı ve biraz egzersizle stres faktörünün en aza indirebileceğini vurgulayan Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, özellikle yeşil yapraklı sebzelerin zengin folat kaynağı olarak vücudun serotonin ve dopamin salgılamasına, böylelikle ruh halinin düzenlenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

C vitamini stres ile savaşıyor

Bağırsak florasını düzenleyen yoğurt, kefir gibi fermente gıdaların da yararlı bakterilerle birlikte stres kaynaklı hormon üretimini azaltarak beyin sağlığını koruduklarına dikkat çeken Uzunoğlu, stresle başa çıkmada yardımcı yiyecek ve içecekleri şöyle sıraladı:

“Kan basıncını dengeleyen, zengin potasyum kaynağı muz ve avokado gibi meyveler, vücutta dopamin salgılanmasını destekler. Yaban mersini, böğürtlen gibi koyu renkli meyveler ise güçlü antioksidan özellikleriyle beyin işlevleri ve güçlü bir hafıza üzerinde olumlu etkiye sahiptir. C vitamini stres ile savaşmaya yardımcı olduğundan günlük olarak bol sebze ve meyve tüketilmeli."