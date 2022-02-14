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Su böreğini aratmayacak yumuşacık lezzet: Pazı böreği tarifi

14.02.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Börekler, genellikle çok sevilen lezzetlerin başında geliyor. Birçok çeşidi bulunan börekleri istediğiniz malzemeyle zenginleştirebiliriz. Şimdi ise pazı böreğine değineceğiz. Pazı sevmeyenlerin bile bayılacağına eminiz. Çayın yanına çok yakışacak bu lezzetin ana malzemelerinin başında pazı ve lor peyniri yer alıyor. Çok lezzetli olan bu tarifimiz sizlerle.

Su böreğini aratmayacak yumuşacık lezzet: Pazı böreği tarifi

Börekler, çay denilince aklımıza gelen lezzetler arasında yer alıyor. Tarifimizdeki böreğin içerisinde pazının bulunması birçok besin değerinin de vücudumuza girmesine vesile oluyor. Hem lezzetli hem bir o kadar sağlıklı pazılı böreğin yapımı da oldukça basit. Misafirlerinize ikram edebileceğiniz enfes bir tat. Merak edenler için ayrıntıları derledik. İşte pazı böreği tarifi...

PAZI BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 adet yufka

  • 700 gram pazı (1-2 bağ)

  • 250 gram lor peyniri (2.5 su bardağı)

  • 1 orta boy kuru soğan

  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Karabiber

  • Tuz

  • Bir fiske nane

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

SOSU İÇİN

  • 1 su bardağı sıvı yağ

  • 3 yumurta (birinin sarısını üstü için ayırın)

  • 4 yemek kaşığı un

  • Tuz

  • 1 tatlı kaşığı sirke

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

ÜZERİ İÇİN

  • 1 yumurta sarısı

  • 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak pazıların saplarını koparın ve yapraklarını kenara ayırın.

  • Börek için sadece yapraklarını kullanın. (Saplarını yağda kavurarak sarımsaklı sıcak meze yapabilirsiniz.)

  • Ayırdığınız yaprakları güzelce yıkayın.

  • Yıkadıktan sonra ince ince doğrayın.

  • Doğradığınız pazılara biraz tuz serpin ve bekletin.

  • Pazıların üzerine lor peyniri ve pul biberi ekleyin.

  • 2 adet kuru soğanı küçük küçük doğrayın.

  • Hafif zeytinyağında soğanları, pembeleşene kadar kavurun.

  • Kavrulan soğanları ocaktan alın.

  • Kavurduğumuz soğanın içerisine pazılı karışımı ekleyin ve iyice karıştırın.

  • Ayrı bir kapta 1 su bardağı sıvıyağı, tuz, sirke, yoğurt, birinin sarısını ayırarak 2 yumurta ve unu iyice karıştırın.

  • Fırın tepsisi ya da borcamı yağlayın.

  • Yufkanın bir tanesini kenarları tepsiden dışarı sarkacak şekilde yerleştirin.

  • Yaptığınız sıvı yağlı karışımdan 1-2 yemek kaşığı yufkanın üzerine gezdirin.

  • Sosu sürdükten sonra üzerine 1 adet yufkayı parçalayarak serin.

  • İkinci yufkanın üzerine de yaptığınız pazı karışımından ekleyin.

  • Üçüncü sıraya tekrar yufka ve sosu serin.

  • Dördüncü kata ise tekrardan içten koyun.

  • Dışarı sarkan yufkayı böreğin üstüne alın ve sostan gezdirin.

  • En üst kısmına da son yufkayı da serin.

  • Yumurta sarısı ve sıvıyağı güzelce karıştırın.

  • Üstteki yufkanın üzerine güzelce yedirin.

  • Önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

  • Pişen böreğinizi sıcak servis yapabilirsiniz.

  • Afiyet olsun!


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