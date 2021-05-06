Su El Roman’dan iddialı açıklama: "Jennifer Lopez gibi olmak istiyorum"

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendisi gibi şarkıcı büyük kızı Su El Roman, Instagram hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı. Son olarak Jokeria adlı bir single yayınlayan Su El Roman, kariyer planıyla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.

SU EL ROMAN: "JENNİFER LOPEZ GİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Su El Roman, “İçime sinen bir teklif gelirse oyunculuk yapmak istiyorum. Henüz profesyonel bir şekilde kamera önünde denemiş olmasam da Jennifer Lopez gibi hem müzik hem de oyunculuk çok güzel olurdu.” dedi.

