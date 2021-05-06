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Su El Roman’dan iddialı açıklama: "Jennifer Lopez gibi olmak istiyorum"

06.05.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendisi gibi şarkıcı olan büyük kızı Su El Roman, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. İddialı açıklamalarda bulunan genç isim, "Jennifer Lopez gibi olmak istiyorum" dedi.

Su El Roman’dan iddialı açıklama: "Jennifer Lopez gibi olmak istiyorum"

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendisi gibi şarkıcı büyük kızı Su El Roman, Instagram hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı. Son olarak Jokeria adlı bir single yayınlayan Su El Roman, kariyer planıyla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.

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SU EL ROMAN: "JENNİFER LOPEZ GİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Su El Roman, “İçime sinen bir teklif gelirse oyunculuk yapmak istiyorum. Henüz profesyonel bir şekilde kamera önünde denemiş olmasam da Jennifer Lopez gibi hem müzik hem de oyunculuk çok güzel olurdu.” dedi.

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Rafet El Roman Su El Roman
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