Rahatlıklarıyla şaşkına çevirdiler!

Rahatlık bazen sülaleden bazende yaşanmışlıklardan gelir. Çoğu zaman da gamsız olmak gerçekten hayatı daha toz pembe görmenizi sağlayabilir. Bunu yaşam felsefesi haline getişmiş 10 kişiyi ve onların eğlenceli hallerini sizin için bir araya getirdik.

Rahatlık bizim kanımızda var!

Ateşten korksaydık...

Sülalem rahat dedikleri bu olsa gerek!

Yakar bir sigara mutluluklar dileriz...

Şu el bitsin bakıcam!

Aman yan gel yat osman...

Evindeymişcesine...

Dayı sende ki rahatlık da biraz fazla hani?!

Bize bir şey olmaz yeğenim!

O benden korksun!





