MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Suavi korunması gereken ağaçları kesti! 40 ağaca 4 bin lira ceza!

Suavi korunması gereken ağaçları kesti! 40 ağaca 4 bin lira ceza!

02.12.2024 12:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Suavi Bodrum'daki arazisinde kesilmemesi gereken ağaçları kesti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirirken, arazide 40 ağacın kesildiğinin tespit edildi. Tespit sonrası Saygan'a 4 bin 724 TL idari para cezası kesildi.

Suavi korunması gereken ağaçları kesti! 40 ağaca 4 bin lira ceza!

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sanatçı Mehmet Suavi Saygan'a ait arazide gerçekleştirdiği incelemelerde Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projede yer alan "ağaç rölöve paftası"na göre korunması ve taşınması gereken ağaçların kesildiğini belirledi.

Suavi olarak tanınan şarkıcının arazisindeki incelemeye göre 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın ise korunması gerekirken yok edildiği tespit edildi. Şarkıcı Suavi'ye arsasında kesilen ağaçlarla ilgili para cezası kesildi.

Tespit sonrası Saygan'a 4 bin 724 TL idari para cezası kesildi.

Ekran görüntüsü 2024-12-02 121739

DOĞA KATLİAMI!

Arazinin kuzeybatısında bulunan park alanında da benzer bir doğa katliamı yaşandığı ortaya çıktı. Alanda bulunan tüm ağaçların kesildiği ve yalnızca bir zeytin ağacının bırakıldığı görüldü.

HK

Ağaçsız bırakılan park alanının durumu, ekiplerce yerinde kayıt altına alındı.Projeye uygunluk denetiminde yalnızca ağaçların değil, yapıların da usule aykırı olduğu tespit edildi.

ry
Projede 50 santimetre yüksekliğinde taş duvar olarak belirtilen yapıların mahallinde tuğla ile inşa edildiği ve üzerlerine sıva ya da taş kaplama yapıldığı belirlendi.

Bodrum Orman İşletme Şefliği Koruma Ekibi'nin raporlarına göre, inşaat faaliyeti yürütülen alanda 40 ağacın kaybolduğu belirlendi.

Kesilen ağaçlar arasında 1 zeytin, 2 palmiye, 26 çam ve 11 pırnal meşesi bulunuyordu. Orman varlığına zarar veren bu faaliyetler sonucunda toplam 8,303 metreküp doğa yok oldu. Daha önce çevre duyarlılığıyla bilinen isimlerden biri olarak sıkça gündeme gelen Suavi'nin çevre ile ilgili söylemleri ve uygulamaları arasındaki çelişkiyi tartışmaya açtı. Hatırlanacağı üzere sanatçı geçmişte birçok çevre projesine destek olmuş, konserlerinde "doğa sevgisini" vurgulamıştı.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Suavi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Şimşek damgasını vurdu! Bir isim rakiplerinin çok önünde

Mehmet Şimşek damgasını vurdu! Bir isim rakiplerinin çok önünde

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

MİT'ten Tel Rıfat'ta operasyon! Dünyanın gözü orada

MİT'ten Tel Rıfat'ta operasyon! Dünyanın gözü orada

13 dönümlük arsada 1+0 evi var! 42 yıl önce kaç dolar ödediğini açıkladı

13 dönümlük arsada 1+0 evi var! 42 yıl önce kaç dolar ödediğini açıkladı

Beklenen liste açıklandı: Forbes Türkiye'nin en zengin 10 iş insanını açıkladı...

Beklenen liste açıklandı: Forbes Türkiye'nin en zengin 10 iş insanını açıkladı...

4 gündür ortalık yangın yeri! Göstericiler polislere havai fişek makinesiyle yaylım ateşi açtı... O anlar kamerada!

4 gündür ortalık yangın yeri! Göstericiler polislere havai fişek makinesiyle yaylım ateşi açtı... O anlar kamerada!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.