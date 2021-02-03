Şubat ayında kutlanan siyah tarihi ayı hakkında bilinmeniz gerekenler

2020 yılında George Floyd’un sokak ortasında polis tarafından öldürülmesine ilişkin görüntüler tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Bu olayla başlayan “Black Lives Matter” hareketi sosyal medyada büyük ses getirmişti. Polislerin hedefindeki tek siyahi George Floyd değildi elbette ki.. 2020 yılında ilk sekiz ayında Amerikan polisi 164 siyahi vatandaş öldürülmüştü. Ancak siyahi vatandaşların yaşadıkları zorluklar polis şiddetinden çok daha fazlasını içeriyor. Siyahi tarihi ayı bu nedenle ortaya çıkmıştır. 1976 yılından itibaren Şubat ayı siyahi tarihi ayı olarak kutlanıyor. Ay boyunca ülkenin dört bir yanında çeşitli faaliyetler düzenlenerek Afrika kökenli Amerikalıların tarihteki yerleri, topluma katkıları ve özgürlük mücadeleleri anlatılıyor.

Siyahi tarihi konusunda Woodson köle bir aileden gelen ve kendisi de çocuk yaşta madenlerde çalışmak zorunda kalmış bir siyahidir. Bu nedenle 20 yaşına kadar eğitim alamıştı. Ancak kökenlerine olan merakı okumaya teşvik etti ve böylece Harvard Üniversitesi'nde doktora derecesi alan ikinci Amerikalı siyahi oldu. Woodson'ın amacı Afrika kökenli Amerikalıların tarihinin doğru bir şekilde anlatılması ve adaletin sağlanmasıydı. Bu nedenle de Afrika kökenli Amerikalılara ait ilk yayınevini kurdu ve yayınevinde Afrika Kökenli Amerikalıların Tarihi Dergisi'ni de yayımladı.