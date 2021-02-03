Şubat ayında kutlanan siyah tarihi ayı hakkında bilinmeniz gerekenler

2020 yılında George Floyd’un sokak ortasında polis tarafından öldürülmesine ilişkin görüntüler tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Bu olayla başlayan “Black Lives Matter” hareketi sosyal medyada büyük ses getirmişti. Polislerin hedefindeki tek siyahi George Floyd değildi elbette ki.. 2020 yılında ilk sekiz ayında Amerikan polisi 164 siyahi vatandaş öldürülmüştü. Ancak siyahi vatandaşların yaşadıkları zorluklar polis şiddetinden çok daha fazlasını içeriyor. Siyahi tarihi ayı bu nedenle ortaya çıkmıştır. 1976 yılından itibaren Şubat ayı siyahi tarihi ayı olarak kutlanıyor. Ay boyunca ülkenin dört bir yanında çeşitli faaliyetler düzenlenerek Afrika kökenli Amerikalıların tarihteki yerleri, topluma katkıları ve özgürlük mücadeleleri anlatılıyor.
Siyahi tarihi konusunda Woodson köle bir aileden gelen ve kendisi de çocuk yaşta madenlerde çalışmak zorunda kalmış bir siyahidir. Bu nedenle 20 yaşına kadar eğitim alamıştı. Ancak kökenlerine olan merakı okumaya teşvik etti ve böylece Harvard Üniversitesi'nde doktora derecesi alan ikinci Amerikalı siyahi oldu. Woodson'ın amacı Afrika kökenli Amerikalıların tarihinin doğru bir şekilde anlatılması ve adaletin sağlanmasıydı. Bu nedenle de Afrika kökenli Amerikalılara ait ilk yayınevini kurdu ve yayınevinde Afrika Kökenli Amerikalıların Tarihi Dergisi'ni de yayımladı.
1926 yılında Woodson tarafından Şubat ayının ilk haftasında anma etkinlikleri başlatıldı. Ancak siyahilerin mücadeleleri ve tarihlerini anlatmak için 7 günün yetmediğini fark etti. Bu nedenle de 1976'dan itibaren etkinlikler bir aya yayılacak şekilde, Siyah Tarihi Ayı kapsamında gerçekleştirilmeye başlandı. Woodson, ön yargılardan ve ırkçılığa dayalı nefretten arınmış bir tarihin oluşturulmasında en büyük etkinin Afrika kökenli Amerikalıların tarihlerini doğru bir şekilde öğrenmeleri ve gelecek nesilleri aktarmaları olduğunu düşünüyordu.
Wodsoon’un bahsettiği diğer bir hedef ise, ırksal uyumdu. Ona göre, ırklar fark etmeksizin birbirimizden öğreneceğimiz çok şey vardı. Ayrıca ortak noktalarımız, farklılıklarımızdan daha fazlaydı. Özetle, Woodson için tarih herkes için tekti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum