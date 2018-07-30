YEMEK

Sucuklu kaşarlı tosttan sıkılanlara özel tadıyla efsaneler yaratan tost tarifleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.07.2018 14:51 | Son Güncelleme

Sucuklu kaşarlı tost baş tacıdır elbette ama biraz sıkılmadık mı hep aynı tarz yemekten? Şimdi vereceğimiz bu tost tarifleri en az sucuklu kaşarlı tost kadar unutulmayacak olacak, bize güvenin :)

Sucuklu kaşarlı tosttan sıkılanlara özel tadıyla efsaneler yaratan tost tarifleri

Parmesanlı tost pizza

728xauto (1)
Çıtır çıtır parmesanla kaplı, pizza tadında tost! Daha ne isteriz ki :) Tarifin detayları için tıklayın.

Elmalı tarçınlı french tost

728xauto (2)
Kahvaltıyı tatlı ağırlıklı yapanları havalara uçuracak bir tarifle daha sizlerleyiz. Detayları için tıklayın.

Çıtır Akdeniz tostu

iStock-105488994
Tostu ve pilavı güzel yapabilenin el lezzeti vardır derler. İşte size çevrenize muhteşem bir tost yapabildiğinizi gösterebileceğiniz efsane bir tost tarifi!

Omletli tost

640xauto
Bir yandan ekmek koparıp bir yandan da omleti çatallamaya lezzetli bir son! Detayları için tıklayın.

Sosisli kaşarlı french tost

728xauto (3)

Sosisseverler için harika bir tarif; sosisli kaşarlı French tost!

Tavada tost

728xauto (4)

Daha önce tostu bu şekilde pişirmeyi denemiş miydiniz? Eminim çok beğeneceksiniz! Detayları için tıklayın.

Kavurmalı tava tostu

iStock-989858264

Tüm aileyi masada birleştirecek enfes kokulu bir tost tarifimiz var, buyurmaz mısınız?

Nutellalı french tost tarifi

todt

Son zamanlarda özellikle keyfili pazar kahvaltılarının arananlarından biri olan French tostun en pratik tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Detayları içi tıklayın.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tost tost tarifleri pratik yemek tarifi

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Kim Kardashian hayal gücüne bir şey bırakmadı

Kim Kardashian hayal gücüne bir şey bırakmadı

Her sabah balla karıştırıp içtiği zencefil öldürüyordu!

Her sabah balla karıştırıp içtiği zencefil öldürüyordu!

Hızlı ve kalıcı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği doğal çaylar

Hızlı ve kalıcı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği doğal çaylar

24 yıldır sadece sosis ve patates ile besleniyor

24 yıldır sadece sosis ve patates ile besleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hızlı ve kalıcı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği doğal çaylar

Hızlı ve kalıcı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği doğal çaylar

Her sabah balla karıştırıp içtiği zencefil öldürüyordu!

Her sabah balla karıştırıp içtiği zencefil öldürüyordu!

24 yıldır sadece sosis ve patates ile besleniyor

24 yıldır sadece sosis ve patates ile besleniyor

Ona hak ettiği değeri verin! Her gün avokado yediğimizde vücudumuzda oluşacak değişiklikler

Ona hak ettiği değeri verin! Her gün avokado yediğimizde vücudumuzda oluşacak değişiklikler

Mükemmel patates kızartması yapmanın altın kuralları

Mükemmel patates kızartması yapmanın altın kuralları

Yerken bir kez daha düşünelim: Çekirdekleri zehirleyebilen meyveler

Yerken bir kez daha düşünelim: Çekirdekleri zehirleyebilen meyveler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.