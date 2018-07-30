Sucuklu kaşarlı tosttan sıkılanlara özel tadıyla efsaneler yaratan tost tarifleri

Parmesanlı tost pizza



Çıtır çıtır parmesanla kaplı, pizza tadında tost! Daha ne isteriz ki :) Tarifin detayları için tıklayın.

Elmalı tarçınlı french tost



Kahvaltıyı tatlı ağırlıklı yapanları havalara uçuracak bir tarifle daha sizlerleyiz. Detayları için tıklayın.

Çıtır Akdeniz tostu



Tostu ve pilavı güzel yapabilenin el lezzeti vardır derler. İşte size çevrenize muhteşem bir tost yapabildiğinizi gösterebileceğiniz efsane bir tost tarifi!

Omletli tost



Bir yandan ekmek koparıp bir yandan da omleti çatallamaya lezzetli bir son! Detayları için tıklayın.

Sosisli kaşarlı french tost

Sosisseverler için harika bir tarif; sosisli kaşarlı French tost!

Tavada tost

Daha önce tostu bu şekilde pişirmeyi denemiş miydiniz? Eminim çok beğeneceksiniz! Detayları için tıklayın.

Kavurmalı tava tostu

Tüm aileyi masada birleştirecek enfes kokulu bir tost tarifimiz var, buyurmaz mısınız?

Nutellalı french tost tarifi

Son zamanlarda özellikle keyfili pazar kahvaltılarının arananlarından biri olan French tostun en pratik tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Detayları içi tıklayın.