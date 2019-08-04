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Sudan'da anayasa bildirisi ön anlaşması imzalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2019 14:55 | Son Güncelleme

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon arasında ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasa bildirisinin ön anlaşması imzalandı.

Sudan'da anayasa bildirisi ön anlaşması imzalandı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasa bildirisinin ön anlaşması imzalandı.

Anayasa bildirisi ön anlaşması, Afrika Birliği ve Etiyopya'nın ara buluculuğunda başkent Hartum'daki Dostluk salonunda düzenlenen toplantıda, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) sözcüsü Ahmed er-Rabi ile AGK Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti tarafından imza altına alındı.

Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi ve ara bulucu Muhammed Hasan Lebat, bildirinin nihai anlaşmasının 17 Ağustos'ta imzalanacağını söyledi.

Sudan'da yönetimi elinde tutan Askeri Geçiş Konseyi ile muhalif sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, 17 Temmuz'da 39 aylık geçici ortak yönetimi kapsayan siyasi bildiriyi imzalamıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Sudan anayasa

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