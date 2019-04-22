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Devrik lider yemeden içmeden kesildi, ilaçlarını almıyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 22.04.2019 10:09 | Son Güncelleme

Tromboz nedeniyle tedavi gören Sudan'ın devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, yemek yemeyi ve ilaçlarını içmeyi kabul etmiyor.

Devrik lider yemeden içmeden kesildi, ilaçlarını almıyor

Sudan'da birkaç gün önce tromboz (kan pıhtılaşması) nedeniyle tedavi gören devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, yemek yemeyi ve ilaçlarını içmeyi reddediyor.

Sağlık yetkilisinden alınan bilgiye göre, Beşir, hafif derecede geçirdiği tromboz nedeniyle bir hastanede tedavi gördü ve daha sonra başkent Hartum'da tutulduğu konuk evine götürüldü.

Sağlık yetkilisi, tedavinin ardından Beşir'in sağlık durumunun stabil hale geldiğini ancak psikolojisinin bozuk olduğunu aktardı.

Devrik Cumhurbaşkanı Beşir'in yemek yemeyi ve ilaçlarını almayı reddettiğini ifade eden sağlık yetkilisi, Beşir'in sıvı maddeler ile damardan beslendiğini kaydetti.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi ve başkentteki ordu karargahı önünde yoğun katılımlı gösterilerin ardından ordunun 11 Nisan Perşembe günü yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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Sudan yemek yemek ilaç ömer el beşir

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Darbeciler adamı öldürecekler intihar gibi gösterecekler
çooook arasınız SUDAN HALKI ama BULAMASSINIZ SİZDE EMPERYALİSTLERİN OYUNUNA GELDİNİZ...NE YAZIKKİ..ÖRNEKMİ İSTİYORSUNUZ,,,SURİYE...IRAK...LİBYA...DAHA SAYAYIMMI,,
abd ve suud yalakası generaller mısırdaki gibi darbe yaptı
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