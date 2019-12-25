Süheyl Uygur'dan Burçin Orhon paylaşımı

Kalbindeki pilin değişimi için ameliyat masasına yatan Burçin Orhon'dan haber var. Dün Instagram sayfasından takipçilerine seslenip "dualarınızı esirgemeyin benden" diyen Burçin Orhon, gelişmeleri sosyal medya üzerinden duyurmaya devam etti.

Orhon, kalp pili değiştikten sonra çekilen bir başka pozunu da "Veee bitti. Gayet iyiyim. Tüm dualarınız için teşekkürler" notuyla paylaştı.

Orhon, daha sonra da takipçilerinden gelen mesajları yanıtlayamadığını belirten başka bir mesaj paylaştı. Ünlü dansçı o mesajda da "Yazı yazmama izin vermiyor Instagram. Yorumlara da bakamıyorum, umarım geçicidir" diye yazdı.

Bu arada Orhon'un eşi Süheyl Uygur da Instagram paylaşımında "Sevdiceğim duydum ki kalbindeki pil değişmiş" paylaşımıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uygur, eşinin gelinlikle çekilen bir pozunu paylaştı.

Türk tiyatrosunun duayenlerinden Nejat Uygur ile Necla Uygur'un oğlu olan Süheyl Uygur, 1995 yılında Burçin Orhon ile evlendi. Çiftin Ayşe ve Zeynep adında iki kızı bulunuyor.

Üç çocuk annesi Orhon, dün operasyona hazırlanırken de Instagram üzerinden gelişmeleri paylaşmıştı.

