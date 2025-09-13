Suikastın ardından ilk yayın! Ekibi koltuğunu boş bıraktı

Muhafazakâr aktivist Charlie Kirk'ün ölümünden iki gün sonra ekibi, "The Charlie Kirk Show" podcastini bu kez boş koltukla kaydetti.

Stüdyodaki boş koltuğa işaret eden yapımcı, "Charlie bizi burada görmek isterdi. Burada olmasaydık üzülürdü. Onun koltuğunu boş bıraktık çünkü kimse dolduramaz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Charlie Kirk, çarşamba günü Utah Üniversitesi'ndeki "Yanıldığımı Kanıtlayın" başlıklı etkinlikte konuşma yaptığı sırada boynundan vurularak öldürüldü.

Yetkililer saldırgan olarak tanımlanan 22 yaşındaki Tyler Robinson'ın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.