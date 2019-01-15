Şükran Ovalı'dan yeni imajına eleştirilere fotoğraflı yanıt!

Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evliliği yaşayan ve Mihran Ela isminde bir de kızı olan güzel oyuncu Şükran Ovalı yeni yılda imajını değiştirerek saçlarını kısaltmıştı. Instagram’dan yeni halini takipçilerinin beğenisine sunan Ovalı'ya yeni imajı için eleştiriler gelmişti.

Saçlarını kısa kestiren Şükran Ovalı sosyal medyadaki eleştirilere yeni fotoğrafıyla cevap verdi. Şükran Ovalı'nın yeni paylaşımına beğeni geldi. Ezgi Mola, Büşra Pekin, Derya Karadaş gibi oyuncu arkadaşları da Ovalı'nın gönderisine yorum yaptı.

Şükran Ovalı ise 'Çok dökülen saçlarıma güle güle, kısa ve rahat saçlarıma merhaba' notuyla saçlarını neden kestirdiğini açıklamıştı.



