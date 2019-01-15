MAGAZİN

Şükran Ovalı'dan yeni imajına eleştirilere fotoğraflı yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.01.2019 00:49 | Son Güncelleme

Saçlarını kısa kestiren Şükran Ovalı sosyal medyadaki eleştirilere yeni fotoğrafıyla cevap verdi.

Şükran Ovalı'dan yeni imajına eleştirilere fotoğraflı yanıt!

Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evliliği yaşayan ve Mihran Ela isminde bir de kızı olan güzel oyuncu Şükran Ovalı yeni yılda imajını değiştirerek saçlarını kısaltmıştı. Instagram’dan yeni halini takipçilerinin beğenisine sunan Ovalı'ya yeni imajı için eleştiriler gelmişti.

640xauto (1)

Saçlarını kısa kestiren Şükran Ovalı sosyal medyadaki eleştirilere yeni fotoğrafıyla cevap verdi. Şükran Ovalı'nın yeni paylaşımına beğeni geldi. Ezgi Mola, Büşra Pekin, Derya Karadaş gibi oyuncu arkadaşları da Ovalı'nın gönderisine yorum yaptı.

sukran

Şükran Ovalı ise 'Çok dökülen saçlarıma güle güle, kısa ve rahat saçlarıma merhaba' notuyla saçlarını neden kestirdiğini açıklamıştı.

640xauto


PARTNERDönemin En Popüler Modeli: Bella HadidDönemin En Popüler Modeli: Bella Hadid
Rıza Esendemir'in babası yoğun bakımda!Rıza Esendemir'in babası yoğun bakımda!
Fas'ta evlendiler!Fas'ta evlendiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şükran ovalı şükran ovalı yeni imaj

En Çok Okunan Haberler

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Ve ikna edildi! Terim'e ayrılma istediğini söyledi

Ve ikna edildi! Terim'e ayrılma istediğini söyledi

Mini bikinisiyle zor anlar yaşadı

Mini bikinisiyle zor anlar yaşadı

Beşik gibi sallanıyor! 8 saatte 13 deprem

Beşik gibi sallanıyor! 8 saatte 13 deprem

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Takipçisine cinsel organlı gönderme!

Takipçisine cinsel organlı gönderme!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıza Esendemir'in babası yoğun bakımda!

Rıza Esendemir'in babası yoğun bakımda!

Tuğçe Sarıkaya ve Güven Dağıştan Fas'ta evlendi!

Fas'ta evlendiler!

Gamze Özçelik ve gönüllüler Kamerun'da su kuyuları açtı

Gamze Özçelik Kamerun'da su kuyuları açtı

Hande Yener yeni yaşını dostlarıyla kutladı

Hande Yener yeni yaşını dostlarıyla kutladı

İrem Derici aşka geldi

İrem Derici aşka geldi

Rihanna kıyafetiyle yine gündem olmayı başardı

Yine şaşırtmayı başardı! İlginç kombin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.