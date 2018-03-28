Şükran Ovalı hamile olduğu yönünde çıkan haberleri doğruladı

Asena Atalay'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Şükran Ovalı ile nikah masasına oturan Caner Erkin, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

HAMİLE OLDUĞUNU DOĞRULADI

Önceki akşam yemeği dışarıda yiyen çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hamile olduğu yönünde çıkan haberleri ilk kez doğrulayan Şükran Ovalı, "Her şey yolunda. Çok güzel gidiyor. İsim de düşünmeye başladık" dedi.

CİNSİYETİ DE BELLİ

Son derece mutlu oldukları gözlenen çiftin, bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.