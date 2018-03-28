MAGAZİN

Şükran Ovalı hamile olduğu yönünde çıkan haberleri doğruladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2018 15:00 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile dünyaevine giren güzel oyuncu Şükran Ovalı, hamile olduğu yönünde çıkan haberleri doğruladı.

Şükran Ovalı hamile olduğu yönünde çıkan haberleri doğruladı

Asena Atalay'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Şükran Ovalı ile nikah masasına oturan Caner Erkin, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

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HAMİLE OLDUĞUNU DOĞRULADI

Önceki akşam yemeği dışarıda yiyen çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hamile olduğu yönünde çıkan haberleri ilk kez doğrulayan Şükran Ovalı, "Her şey yolunda. Çok güzel gidiyor. İsim de düşünmeye başladık" dedi.

CİNSİYETİ DE BELLİ

Son derece mutlu oldukları gözlenen çiftin, bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
caner erkin şükran ovalı

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