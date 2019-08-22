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Şükran Ovalı ile Caner Erkin kavga mı etti? Yanıt geldi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 22.08.2019 11:57 | Son Güncelleme

Şükran Ovalı ile Caner Erkin kızlarının doğum gününü kutladı. Ancak ünlü çiftin arasındaki gerilim sosyal medyada doğum gününün önüne geçti. Ovalı ise çıkan dedikodulara yanıt verdi.

Şükran Ovalı ile Caner Erkin kavga mı etti? Yanıt geldi

Şükran Ovalı ile Caner Erkin, 2017 yılında nikah masasına oturmuş; geçtiğimiz yıl da kızları Mihran Ela dünyaya gelmişti.

Çift, önceki gün kızlarının 1. yaşını sürpriz bir parti ile kutladı. Sosyal medyada paylaşılan kutlama videolarında Şüran Ovalı ile Caner Erkin arasındaki gerilim dikkat çekti.

Dün yakın arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan Şükran Ovalı, mekan çıkışı konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Şükran Ovalı "Üzülerek söylüyorum ki çok mutluyuz. Haberleri siz çıkarıyorsunuz. Allah bağışlasın çok tatlı bir evladımız var. Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Her şey çok yolunda, biz çok mutluyuz!" dedi.

Ovalı daha sonra ise sosyal medya hesabından eşine ithafen "seviyorum seni delicesine" yorumu ile birlikte bir paylaşım yaptı.


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Şükran Ovalı ile Caner Erkin Şükran Ovalı

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