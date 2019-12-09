MAGAZİN

Şükran Ovalı: Temizlik yapıyoruz, gözümüz dışarıda!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 14:26 | Son Güncelleme

Oyuncu Şükran Ovalı, geçen ağustos bir yaşına giren kızı Mihran Ela'nın bir fotoğrafını paylaştı.

Şükran Ovalı: Temizlik yapıyoruz, gözümüz dışarıda!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman özel hayatına dair karelerle de takipçilerinin karşısına çıkan oyuncu Şükran Ovalı, bu defa futbolcu Caner Erkin’le olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Mihran Ela’nın bir fotoğrafını paylaştı.

Kızıyla birlikte bol bol vakit geçiren ve onun neredeyse her anını fotoğraflayan Ovalı, onunla birlikte oyun oynarken çektiği bir kareyi son derece esprili bir dille paylaştı. Kızını, perdenin arasından dışarıya bakarken görüntüleyen Şükran Ovalı bu karenin üzerine: “Hem temizlik yapıyoruz hem resim hem gözümüz dışarıda” notunu düştü.

sukran-ovali-ic


PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
Murat Boz hakkında çıkan iddialara yanıt verdiMurat Boz hakkında çıkan iddialara yanıt verdi
Evlenme teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı!Evlenme teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şükran ovalı Mihran Ela

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sizi kutluyorum uzun ömürler diliyorum bazıları çatır çatır çatlasınlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti

Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti

Can Yaman dönmüyor! Askere gidene kadar kadar...

Flaş karar! Dönmüyor

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Polisler arabasında buldu! Skandal

Polisler arabasında buldu! Skandal

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.