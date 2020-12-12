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Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

12.12.2020 14:05 | Son Güncelleme:
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Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

3 yıl önce nikah masasına oturan futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesaplarından yatakta vücutlarını yastıklarla kapattığı pozlarını paylaştı.

Son olarak Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılan Şükran Ovalı, 2017 yılında Caner Erkin ile evlendi. 2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına alan Ovalı, setlere de ara verdi.

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YATAK POZUNU PAYLAŞTI

Zaman zaman eşi Caner Erkin'le samimi pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Ovalı, dün cesur bir paylaşım yaptı. Eşiyle vücudunu emojili yastıklarla kapatan Şükran Ovalı, yatak pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Erkin ise eşinin paylaşımını kendi Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Çiftin cesur pozu kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
yeminle beyin özürlü bunlar
hakikatten bokunu cikardiniz artik. ne yapacagini sasirdiniz .
bu kadar edepsizlik... edep ya Hu

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