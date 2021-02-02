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Şükriye Tutkun'dan Boğaziçi tepkisi! 'Ölene kadar devletimin yanındayım'

02.02.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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Şükriye Tutkun'dan Boğaziçi tepkisi! 'Ölene kadar devletimin yanındayım'

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlara tepki gösteren Şükriye Tutkun eylemlere isyan etti ve "Gücüm yetene kadar devletimin yanındayım" dedi.

Şükriye Tutkun, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda "Hiçbir partinin değil, devletimin yandaşıyım çünkü devletim benim babam oldu" sözleriyle dikkat çeken Tutkun Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan eylemlere tepki gösterdi.

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Yetiştirme yurdunda büyüyen Şükriye Tutkun, paylaşımında "Üç yaşımdan yetişkin olana kadar devlet benim yanımdaydı, artık sıra bende; bundan sonra ben ölene kadar, gücüm yetene kadar DEVLETİMİN yanındayım" dedi.

Ekran Alıntısı

Tutkun gelen tepkiler üzerine "Tüm bu olanların ülkemizi bölmek için tezgahlanmış oyun olduğunu ben mi anlatayım size. Tam da istedikleri gibi birbirimize düşüyoruz. Ülke hepimizin ülkesi, artık sağ sol işlerini bırakıp keşke birbirimizle kenetlensek diyorum. Tek derdim bu" açıklamasında bulundu.

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