Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah Boğaziçi paylaşımıyla tepki çekince...

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı süren eylemlerle ilgili Farah Zeynep Abdullah bir paylaşım yaptı. "Aşağı Bakmayacağız" hastag'ine destek veren ünlü oyuncu gelen tepkiler sonrası şoke oldu.

Masumlar Apartmanı’nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah, paylaşımını sildikten sonra şunları yazdı:

"İzlediğim videoya gözlerim dolarak, tamamen iyi niyetle attığım tweetimin altına gelen hakaretler ve hedef göstermeler inanılır gibi değil. Ne kendimi ne çalıştığım kurumu zan altında bırakmamak için tweetimi siliyorum çok yazık” dedi.



