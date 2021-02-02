MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah Boğaziçi paylaşımıyla tepki çekince...

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah Boğaziçi paylaşımıyla tepki çekince...

02.02.2021 13:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah Boğaziçi paylaşımıyla tepki çekince...

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek amaçlı "Aşağı Bakmayacağız" hastag'ini paylaştı. Ünlü oyuncu gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı süren eylemlerle ilgili Farah Zeynep Abdullah bir paylaşım yaptı. "Aşağı Bakmayacağız" hastag'ine destek veren ünlü oyuncu gelen tepkiler sonrası şoke oldu.

Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'tan hastalık itirafı! 'Doktorlar MS’ten şüphelendi'Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'tan hastalık itirafı! 'Doktorlar MS’ten şüphelendi'

Masumlar Apartmanı’nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah, paylaşımını sildikten sonra şunları yazdı:

aüaüa

"İzlediğim videoya gözlerim dolarak, tamamen iyi niyetle attığım tweetimin altına gelen hakaretler ve hedef göstermeler inanılır gibi değil. Ne kendimi ne çalıştığım kurumu zan altında bırakmamak için tweetimi siliyorum çok yazık” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda çekilen görüntü gündem yaratmıştı! Emniyet'ten 'aşağı bak' iddiasına videolu yalanlamaBoğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda çekilen görüntü gündem yaratmıştı! Emniyet'ten 'aşağı bak' iddiasına videolu yalanlama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüneşle bağı olanlar el kaldırsınGüneşle bağı olanlar el kaldırsın
'Sabırsızlıkla bekliyorum''Sabırsızlıkla bekliyorum'
Altay merak konusu oldu! Altay nereli?Altay merak konusu oldu! Altay nereli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eyyy TRT yönetimi siz de kimlere para ödediğinizi iyi görün.:(

En Çok Okunan Haberler

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Kayseri'de 6 deprem!

Kayseri'de 6 deprem!

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Selin Komiser'e şok! Güpegündüz...

'Selin Komiser'e şok! Güpegündüz...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

Sütyensiz paylaşıma beğeni yağdı

Sütyensiz paylaşıma beğeni yağdı

Diğer Haberler

Müge Anlı'da duygu dolu anlar! Emel Savaş'ın annesi ayaklarına kapandı

Müge Anlı'da duygu dolu anlar! Ayaklarına kapandı

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet davası başladı

'Sabırsızlıkla bekliyorum'

Madonna'nın kızı Lourdes Leon Tulum'da! Bikinisiyle dikkat çekti

Bikini altı olay oldu! Cesur tercih

İnci Türkay Defne Joy Foster'ı unutmadı

İnci Türkay Defne Joy Foster'ı unutmadı

Justin Bieber ve Hailey Baldwin'in arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

Kate Upton bir iç çamaşırlı pozlarıyla olay oldu

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Dönüşü muhteşem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.