Şükrü Özyıldız, Akıncı dizisindeki rolüne böyle hazırlandı!

Türk süper kahramanın hikayesinin anlatıldığı Akıncı dizisinde Fatih ve Akıncı olmak üzere iki karaktere hayat veren Şükrü Özyıldız’ın bu rolünün perde arkasında büyük bir hazırlık süreci yer alıyor.

Ülkesini korumak için her bölümde devam eden bir mücadelenin içinde olan Akıncı karakteri, usta bir silahşör, savunma ve dövüş sahneleriyle yenilmez bir savaşçı özelliklerini taşıyor. Bu güçlü karakteri canlandırmak için Şükrü Özyıldız, aylar süren bir hazırlık sürecinden geçti.

MOTOSİKLET SÜRÜŞÜ VE DÖVÜŞ EĞİTİMLERİ ALDI

Mental hazırlıkların yanı sıra fiziksel olarak da Akıncı’ya hazırlanan Şükrü Özyıldız’ın çalışmaları eş zamanlı olarak fitness ve silah eğitimleri ile başladı. Nisan 2020’de başlayan eğitim sürecinde her hafta düzenli olarak poligon çalışması yapan ünlü oyuncu silahlarını da ustalıkla kullanan bir seviyeye gelerek kamera karşısına geçti. Dizide hem Akıncı hem de Fatih karakteriyle motosiklet kullanan Şükrü Özyıldız, dizi başlamadan önce motosiklet eğitimi ve ehliyeti aldı.

Diziye hazırlık sürecini anlatan Özyıldız "Hedefim süper güçlü olmak ya da hayatını buna adayacak yetkinlikte bir dövüş ustası olmak değildi. Sağlıklı ve donanımlı olmaktı. Bu nedenle dövüşü daha profesyonel olarak çalıştım. Ağırlık idmanlarımı hiç aksatmadan ve daha bir ciddiyetle yapmaya ve profesyonel silah eğitimi almaya başladım. Akıncı silahlarına kendi uzvuymuş gibi hakim. Onun kadar etkili ve pratik kullanmam gerekiyordu. Kendime bu süreçte kattığım yeni bir disiplin oldu ateşli silahlar” sözleriyle özetledi.





