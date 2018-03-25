MAGAZİN

Şükrü Özyıldız Rabia Yaman'dan bu yüzden ayrılmış

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.03.2018 16:41 | Son Güncelleme

Şükrü Özyıldız, evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Rabia Yaman ile ayrıldı. Yaman, "Göz önünde olalım, gazeteciler haberimizi yapsın" diye tutturunca Şükrü, sevgilisini terk etmiş

Şükrü Özyıldız Rabia Yaman'dan bu yüzden ayrılmış

Oyuncu Şükrü Özyıldız iki yıldır birlikte olduğu Rabia Yaman ile bir ay önce aile arasında nişanlanmıştı. Geçen hafta da sürpriz yapıp ayrıldılar. Ayrılığın sebebi ortaya çıktı.

"ORTALIKLARDA GÖRÜNELİM, MESLEĞİM İÇİN İYİ"

Stil danışmanı olan Rabia Yaman, sevgilisinin gölgesinde kalmaktan ve ünlü olamamaktan şikayetçiymiş. Sevgilisine "Birlikte daha çok gezelim ortalarda görünüp gazetelere haber olalım. Bu benim mesleğim için çok iyi olur" diyormuş.

Şükrü Özyıldız da bu isteğine karşılık vermiyormuş. Nişanlarının da aile arasında yapılması ve basında yer almaması bardağı taşıran son damla olmuş. Şiddetli bir tartışma yaşayıp ilişkilerini bitirmişler.

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Anahtar Kelimeler:
şükrü özyıldız Rabia Yaman

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