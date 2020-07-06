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Sulamak için indiği bahçesinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2020 21:15 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Ayşe Acun (68) evinin bahçesinde ölü bulundu.

Sulamak için indiği bahçesinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde, Yeşil Mahalle 670 Sokak'taki evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sulamak için bahçeye inen Ayşe Acun, burada henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. Olaydan bir süre sonra aşağı inen eşi, Acun'u hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayşe Acun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Şeker, tansiyon ve parkinson hastası olduğu ileri sürülen Acun'un cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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