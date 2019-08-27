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Sular altında kalmıştı! O köy gün yüzüne çıktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 27.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

Kars’ta baraj gölünün suları çekildi. Baraj gölünde kalan ve köylüler tarafından boşaltılan evler yeniden ortaya çıktı. Çamçavuş Köyü’nde yarısı kırılmış, üzeri de bir adam, adamın başı üzerinde ok ve taşın kenarlarında figürler olan taş ise dikkat çekti.

Kars Barajı’nın su tutmasıyla birlikte sular altında kalan Çamçavuş Köyü’nün eski yerleşim yeri, baraj kapağının açılmasıyla birlikte sular altında kalan köy evleri yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. Fotoğraf sanatçıları ise bölgeye akın ederek köy evlerinden kalanları fotoğrafladı.

Çamçavuş Köyü’nün sular altında kalması ve sonrasını yakından takip eden fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, cami minaresinin su içerisinde görüntüsünün Kars’ın tanıtımına katkı sağladığını belirterek yetkililerden cami minaresinin korunmasını istedi.

Sular çekilmesiyle birlikte yetkililerce başlatılan temizlik çalışmalarını olumlu bulan Beşli, “Tabi ki ben burayı periyodik olarak 1 yıldır çalışıyorum. Aşağı yukarı buraya ait büyük bir arşive sahip oldum. Caminin içerisinde çalışmalarım var. Tabi ki yetkililer burayı temizlik şamasına getirmişler, düzeltme yapıyorlar. Camiyi yıkmışlar, minareyi yıkmamışlar. Minarenin kalması iyi, şehrimize gelen yerli ve yabancı turistler içinde çok önemli bir faktör minare, sular içerisinde çok güzler görünüyor. Minare yıkılmasın, böyle kalsın. Tabi buraların düzeltilmesi de çok iyi oldu” dedi.

'ÜZERİ RESİMLİ YARISI KIRIK TAŞ'

Öte yandan Çamçavuş Köyü’nde suların çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan köy evlerinin birisin önünde bulunan resimli taş dikkat çekti. Yarısı kırılmış üzerinde insan figürü, başak, ok ve kenarlarında çeşitli figürler bulunan yarısı kırık taşın buraya nereden geldiği ve tarihi değeri olup olmadığı bilinmiyor.

Kars Barajı’nın kapağının açılmasıyla birlikte suyun tahliyesi ise devam ediyor. Baraj gölü suyunun yaklaşık 8-9 metre çekildiği, sular altında kalan ağaçlarında ortaya çıktığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kars baraj gölü ev

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