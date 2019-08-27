Sular altında kalmıştı! O köy gün yüzüne çıktı

Kars Barajı’nın su tutmasıyla birlikte sular altında kalan Çamçavuş Köyü’nün eski yerleşim yeri, baraj kapağının açılmasıyla birlikte sular altında kalan köy evleri yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. Fotoğraf sanatçıları ise bölgeye akın ederek köy evlerinden kalanları fotoğrafladı.

Çamçavuş Köyü’nün sular altında kalması ve sonrasını yakından takip eden fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, cami minaresinin su içerisinde görüntüsünün Kars’ın tanıtımına katkı sağladığını belirterek yetkililerden cami minaresinin korunmasını istedi.

Sular çekilmesiyle birlikte yetkililerce başlatılan temizlik çalışmalarını olumlu bulan Beşli, “Tabi ki ben burayı periyodik olarak 1 yıldır çalışıyorum. Aşağı yukarı buraya ait büyük bir arşive sahip oldum. Caminin içerisinde çalışmalarım var. Tabi ki yetkililer burayı temizlik şamasına getirmişler, düzeltme yapıyorlar. Camiyi yıkmışlar, minareyi yıkmamışlar. Minarenin kalması iyi, şehrimize gelen yerli ve yabancı turistler içinde çok önemli bir faktör minare, sular içerisinde çok güzler görünüyor. Minare yıkılmasın, böyle kalsın. Tabi buraların düzeltilmesi de çok iyi oldu” dedi.