Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sular çekildi, zorlu mesai başladı! Marul tarlaları balçığa döndü

İçerik devam ediyor

Sakarya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından suların çekilmesiyle birlikte tarlalarda zorlu çamur mesaisi başladı. Yağış nedeniyle sular altında kalan Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesi'ndeki marul tarlalarına giren işçiler, binbir emekle yetiştirdikleri mahsulleri çamurun içerisinden zarar görmeden toplamaya çalışıyor.

Sakarya genelinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonrası bazı mahalleler ile tarım arazileri adeta göle dönmüştü. Yağışların durması ve su seviyesinin gerilemesiyle birlikte Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesi'ndeki üreticiler ve tarım işçileri tarlalara indi.

ADETE BALÇIĞA DÖNÜŞTÜ

Çamurla kaplanan marul tarlasında güçlükle ilerleyen işçiler, ürünlerin çürümesini engellemek ve zararı en aza indirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Sular çekildi, zorlu mesai başladı! Marul tarlaları balçığa döndü 1

Adeta balçığa dönüşen toprağın içerisinde adım atmakta dahi zorlanan üreticiler, binbir emek ve güçlükle yetiştirdikleri marulları tek tek keserek çamurdan arındırıyor.

Su baskınının ardından mahsulün tamamen telef olmaması için zamana karşı yarışan çiftçiler, toplanan ürünleri pazar ve hallere ulaştırmak üzere kasalara yüklüyor.

Sular çekildi, zorlu mesai başladı! Marul tarlaları balçığa döndü 2

Bölgedeki tarım arazilerinde hasat çalışmaları zorlu şartlar altında devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 kilometrelik yol günde iki kez kayboluyor! Buradan geçmek için sadece 3 saatiniz var4 kilometrelik yol günde iki kez kayboluyor! Buradan geçmek için sadece 3 saatiniz var
Erkeklerin ilişkide en sık söylediği 10 yalanErkeklerin ilişkide en sık söylediği 10 yalan

Anahtar Kelimeler:
marul tarla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bülent Tezcan'ı bacağından silahla yaralamıştı! Evinde ölü bulundu

Bülent Tezcan'ı bacağından silahla yaralamıştı! Evinde ölü bulundu

Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları 2. kattan atladı

Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları 2. kattan atladı

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Süper minisiyle şov yaptı! Bakan bir daha baktı

Süper minisiyle şov yaptı! Bakan bir daha baktı

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı limit eşiği yükseltildi

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı limit eşiği yükseltildi

ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.