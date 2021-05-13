Süleyman Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumuna ilişkin açıklama! relö

Süleyman Yağcı kimdir? gündemde en çok aranan sorulardan biri oldu. Çocuklar Duymasın dizisinin Fıs fıs İsmail karakterine hayat veren Süleyman Yağcı acil olarak ameliyata alındı. Sevenlerinden dua bekleyen Süleyman Yağcı hastalığının tek nedeninin stres olduğunu ifade etti. Peki, Süleyman Yağcı kimdir ve kaç yaşındadır. İşte, Süleyman Yağcı'nın hastalığına ilişkin tüm detaylar...

SÜLEYMAN YAĞCI'NIN FIS FIS İSMAİL'İN HASTALIĞI NE?

Çocuklar Duymasın dizisinin fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı sağlık durumu hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Sigara ve alkol kadar daha tehlikeli bir şey var, stres. Lütfen stresten uzak durun. Benim sigaram ve alkolüm yok ama ana damar tıkanmış ve kalbimin çok büyük darbeler aldığını doktorlar söylediler. Acil olarak ameliyata giriyoruz şimdi. Sebebi stres. Herkese stresten uzak durmasını, üç günlük dünyada hayatın yalan olduğunu bilerek yaşamasını tavsiye ederim. Herkesin duasına ihtiyacımız var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok dostlarımız geldi. Ziyaret yasağımız var ama dua etmeye yasak yok. Herkesin duasını bekliyoruz Bayrama çıkarsak ne mutlu. Çıkanların bayramı mübarek olsun. Çıkmazsak da yaşayanlara nice mutlu bayramlar diliyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İnşallah biz de bayramı göreceğiz. Orucumuzu tuttuk. Yarın bayram. Bugün inşallah çifte bayram yaşarız. Ameliyatımız başarıyla geçer inşallah. Çok büyük bir kalp ameliyatı olacak. Çünkü açık kalp ameliyatı olacak. Açık kalp ameliyatları çok büyüktür. Ama Allah'tan umut kesilmez"