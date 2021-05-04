Sultan Melikşah kimdir? Selçuklu Sultanı Melikşah nasıl öldü? Sultan Melikşah'ın tarihteki yeri

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisi ile vatandaşın gündeminde yer edinen Sultan Melikşah, izleyiciler tarafından araştırılıyor. 20 yıl hükümdarlık yapan Melikşah, hükümdarlık döneminde Selçuklu Devleti’ni en geniş sınırlarına ulaştırmıştır. Selçuklular, en parlak dönemlerini Sultan Melikşah ile yaşamışlardır. Melikşah kimdir? Melikşah neden ve nasıl öldü?

MELİKŞAH KİMDİR?

Türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan'da doğmuş, 1092 yılında Bağdat'ta 38 yaşında iken ölmüştür. Tarih boyunca cesareti, azmi, savaşlardaki başarısıyla örnek olmuş bir isimdir. Büyük İran şairi Ömer Hayyam onun sarayında himaye görmüş o devrin büyük fikir adamlarındandır. Melikşah'ın en büyük ideali, bütün Müslüman devletleri bir bayrak altında toplayarak İslam Birliği'ni kurmaktı. Geçmişte Anadolu'nun dörtte üçü Melikşah zamanında elde edilmiştir.

MELİKŞAH’IN TARİHTEKİ ÖNEMİ

Saltanatının ilk yıllarında, Sultan Alparslan zamanında da iki defa isyan etmiş ve affedilmiş olan amcası Kavurt tekrar isyan etti. Bu isyan bastırılarak Kavurt yayının kirişiyle boğdurularak idam olundu. Karahanlılar ülkesine yürüyen Melikşâh Semerakant’a kadar olan bölgeyi ele geçirdi. Her iki hanedanın arasında akrabalık kuruldu.