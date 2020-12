Sultan San'ın hayatı... Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sultan San'ın burcu ne?

Stand up gösterileriyle izleyicileri kahkaha krizine sokan Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir, nerelidir araştırılıyor. Özellikle herkesin evde kaldığı pandemi döneminde birçok vatandaş tarafından keşfedilen Hasan Can Kaya'nın kız arkadaşı'nın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Instagram'da yaptığı paylaşımla Hasan Can Kaya'nın kız arkadaşı olduğu ortaya çıkan Sultan San kaç yaşında merak ediliyor. İşte Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San'ın hayatı... SULTAN SAN KİMDİR? Instagran hesabından sevgilisi Hasan Can Kaya'nın doğum gününü kutlayınca kim olduğu ortaya çıkan Sultan San'ın hayatı araştırılıyor. Binlerce "Konuşanlar" hayranı Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir merak ediyordu. Milyonlarca kişiyi ekrana kilitleyen; Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi programlarda yardımcı yönetmenliğin yanı sıra yönetmenlik de yapan Sultan San, aynı zamanda "Konuşanlar" programının da yönetmenliğini yapıyor. Youtube'dan videoları kaldırılan ve yeni video izleme platformu Exxen'e geçen Konuşanlar programında yönetmenlik yapmaya devam ediyor.

Sultan San, komedi şovlarında yönetmenliğin yanı sıra yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk da yapmaktadır. Sultan San'ın nereli ve kaç yaşında olduğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Genellikle BKM dizi, program ve filmlerinde yönetmenlik yapan Sultan San, Şöhret dizisinin 1. ve 2. sezonunda da yardımcı yönetmenlik yaptı. Instagram paylaşımlarında doğum günü pastası fotoğrafını 6 Mayıs'ta paylaşan Sultan San'ın bu yüzden boğa burcu olduğu düşünülüyor. HASAN CAN KAYA'NIN HAYATI Hasan Can Kaya nerelidir merak ediliyor. 16 Aralık 1989 doğumlu Hasan Can Kaya İstanbul Güngören'de doğup yine aynı ilçenin sokaklarında büyüdü. Çocukluk hayatı boyunca komikliği nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya liseye geçtiğinde yaptığı şakaların sonu gelmeyince mesleğini seçerek tiyatroya yöneldi. Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi.Peki Youtube Konuşanlar programı ile adını duyuran Hasan Can Kaya nasıl stand up yapmaya başladı?