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Sultan San'ın hayatı... Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sultan San'ın burcu ne?

21.12.2020 10:52 | Son Güncelleme:
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Sultan San'ın hayatı... Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sultan San'ın burcu ne?

Pandemi döneminde Youtube kanalı "Konuşanlar" ile yıldızı parlayan Hasan Can Kaya'nın sevgilisi ortaya çıktı. Programın hayranları tarafından Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir merak ediliyordu. Birçok BKM projesinde yönetmenlik yapan Sultan San, milyonlarca kişiyi ekranlara kilitleyen programlarda yer almış. İşte Sultan San'ın hayatı...

Stand up gösterileriyle izleyicileri kahkaha krizine sokan Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir, nerelidir araştırılıyor. Özellikle herkesin evde kaldığı pandemi döneminde birçok vatandaş tarafından keşfedilen Hasan Can Kaya'nın kız arkadaşı'nın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Instagram'da yaptığı paylaşımla Hasan Can Kaya'nın kız arkadaşı olduğu ortaya çıkan Sultan San kaç yaşında merak ediliyor. İşte Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San'ın hayatı...

SULTAN SAN KİMDİR?

Instagran hesabından sevgilisi Hasan Can Kaya'nın doğum gününü kutlayınca kim olduğu ortaya çıkan Sultan San'ın hayatı araştırılıyor. Binlerce "Konuşanlar" hayranı Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir merak ediyordu.

hasan can kaya'nın sevgilsi sultan san kimdir

Milyonlarca kişiyi ekrana kilitleyen; Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi programlarda yardımcı yönetmenliğin yanı sıra yönetmenlik de yapan Sultan San, aynı zamanda "Konuşanlar" programının da yönetmenliğini yapıyor. Youtube'dan videoları kaldırılan ve yeni video izleme platformu Exxen'e geçen Konuşanlar programında yönetmenlik yapmaya devam ediyor.

Sultan San, komedi şovlarında yönetmenliğin yanı sıra yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk da yapmaktadır. Sultan San'ın nereli ve kaç yaşında olduğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

hasan can kaya'nın sevgilsi sultan san kimdir

Genellikle BKM dizi, program ve filmlerinde yönetmenlik yapan Sultan San, Şöhret dizisinin 1. ve 2. sezonunda da yardımcı yönetmenlik yaptı. Instagram paylaşımlarında doğum günü pastası fotoğrafını 6 Mayıs'ta paylaşan Sultan San'ın bu yüzden boğa burcu olduğu düşünülüyor.

hasan can kaya'nın sevgilsi sultan san kimdir

HASAN CAN KAYA'NIN HAYATI

Hasan Can Kaya nerelidir merak ediliyor. 16 Aralık 1989 doğumlu Hasan Can Kaya İstanbul Güngören'de doğup yine aynı ilçenin sokaklarında büyüdü. Çocukluk hayatı boyunca komikliği nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya liseye geçtiğinde yaptığı şakaların sonu gelmeyince mesleğini seçerek tiyatroya yöneldi.

hasan can kaya 2

Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi.Peki Youtube Konuşanlar programı ile adını duyuran Hasan Can Kaya nasıl stand up yapmaya başladı?

hasan can kaya'nın sevgilsi sultan san kimdir

HASAN CAN KAYA NASIL STAND UP YAPMAYA BAŞLADI?

Hasan Can Kaya “1 Erkek 1 Kadın” dizisinde senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş’ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici saysını artıran ve gelen izleyicileri kahkaha krizine sokan Hasan Can Kaya'nın ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Haftada 4 gün stand up gösterisi yapmaya başladı. Seyircilerden aldığı cesaretle yazarlığı bırakarak bu işe yöneldi.

hasan can kaya'nın sevgilsi sultan san kimdir

YOUTUBE KANALI İLE ADINI DUYURDU

2020 yılının ilk ayında Youtube'da kanal açarak kendi programını yapmaya başlayan Hasan Can Kaya “Konuşanlar Talk Show” projesi ile ilk zamanlar hiç izlenilmese de pandemi dönemi ona yaradı ve milyonlar tarafından izlenmeye başladı. Konuşanlar Talk Show programı seyircilerin gönüllü olarak maliyetini karşıladığı özel bir program olarak yayınlarına devam etti. Teknik ekip çalışanları da Hasan Can Kaya'ya inandığı için çok az bir para karşılığında program çekimlerini yaptı.
Hasan Can Kaya stand up yaparak hayatını kazanmaya devam ediyor.

hasan can kaya'nın sevgilsi sultan san kimdir

Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli? Konuşanlar videoları neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli? Konuşanlar videoları neden kaldırıldı?


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