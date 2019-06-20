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Sultangazi'de asker uğurlayan gençler ortalığı birbirine kattı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2019 10:05 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de asker uğurlayan bir grubun oluşturduğu konvoy ortalığı birbirine kattı. Hareket halindeki araçtan sarkan gençler, otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı. Atılan onlarca havai fişek sırasında grup büyük bir tehlike atlatıldı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Asker uğurlamak için konvoy yapan gençler, yolu trafiğe kapattı.

Gençler, Havai fişek atarken, meşaleler yakıp, kurusıkı tabanca ile havaya ateş etti. Askere gidecek kişiyi de caddenin ortasında havaya fırlatan grup, patlayan havai fişeklerin kıvılcımlarının üzerine gelmesi üzerine sağa, sola kaçışmaya başladı.

Sultangazi'nin en işlek caddelerinden birinde yapılan asker uğurlaması çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)

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