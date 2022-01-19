Sulu köftenin farklı versiyonu: Romen çorbası tarifi

Romanya'da özellikle kış mevsimlerinde sık sık tüketilen ve içerisindeki besleyici ürünlerle tercih edilen Romen çorbası, sıcak tüketilmesi gereken tam bir lezzet bombası! Hem protein, hem yağ hem karbonhidrat dengesini çok iyi bir şekilde bir araya getiren köfteli Romen çorbası için kolları sıvamaya ne dersiniz?

ROMEN ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

2 adet küçük boy havuç

9-10 adet kornişon ya da salatalık turşusu

200 gram orta yağlı dana kıyması

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı tereyağı

200 ml krema

2 su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

5 su bardağı su

HAZIRLANIŞI