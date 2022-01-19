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Sulu köftenin farklı versiyonu: Romen çorbası tarifi

19.01.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir menüde olmazsa olmaz yemeklerden biri bildiğimiz üzere çorbalar. Diğer yemeklere geçmeden önce sıcacık bir başlangıç için çorba tercih sebebi olmaya devam ediyor. Yöresel ve alıştığımız çorbalardan ziyade dünya mutfağından da bir şeyler öğrenmek isteyenler için bugünkü tarifimiz Romanya'dan geliyor.

Sulu köftenin farklı versiyonu: Romen çorbası tarifi

Romanya'da özellikle kış mevsimlerinde sık sık tüketilen ve içerisindeki besleyici ürünlerle tercih edilen Romen çorbası, sıcak tüketilmesi gereken tam bir lezzet bombası! Hem protein, hem yağ hem karbonhidrat dengesini çok iyi bir şekilde bir araya getiren köfteli Romen çorbası için kolları sıvamaya ne dersiniz?

ROMEN ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 adet küçük boy havuç

  • 9-10 adet kornişon ya da salatalık turşusu

  • 200 gram orta yağlı dana kıyması

  • 2 çorba kaşığı un

  • 2 çorba kaşığı tereyağı

  • 200 ml krema

  • 2 su bardağı yoğurt

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 5 su bardağı su

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak Romen çorbasının köftelerini hazırlayın.

  • 200 gram kıymayı bir karıştırma kabının içerisine alın.

  • Kıymaya yeteri kadar tuz 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyonu ilave edin.

  • Tüm baharatlar ve kıyma iyi bir şekilde iç içe geçene dek yoğurun.

  • Kıvam alan köfte harcından minik yuvarlak köfteler yapın.

  • Yuvarladığınız köfteleri unlayıp bir tepside bekletin.

  • Orta boy bir çorba tenceresini ocağa alın.

  • Tencerenize 2 çorba kaşığı dolusu tereyağını alın ve eritin.

  • Eriyen tereyağının içerisine 2 çorba kaşığı unu da aldıktan sonra iyi bir şekilde kavurun. Ocağın altını kısın.

  • 5 su bardağı suyu kavrulan unun üzerine ilave edin ve topaklanmadan karıştırmaya devam edin.

  • Bir kenarda çorbanızın meyanesini hazırlayın.

  • Bunun için 2 su bardağı yoğurt ve 200 ml kremayı çırpın.

  • Kaynamakta olan çorbanızın içerisine hazırladığınız meyaneyi yavaş yavaş ekleyin. (Bu işlemden önce çorbanızdan bir kepçe su alarak meyanenizi ısıtın. Bu sayede çorbanız kesilmeyecek.)

  • Kesilmemesi için karıştırmaya devam edin.

  • Bir kenarda 2 adet küçük boy havucun kabuklarını soyun, yıkayın ve küp küp doğrayın.

  • Çorbanızın içerisine ilave edin.

  • Havuçlar yumuşadığında hazırladığınız minik köfteleri de ekleyin.

  • 10 dakika boyunca kaynattıktan sonra kornişon turşuları da ilave edin.

  • Sıcak sıcak servis edin.
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