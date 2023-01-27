Sulu zıt anlamlısı nedir? Sulunun zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sulu sözcüğü günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız kelimeler arasında yer alır. Sulu sözcüğünün kökeni Türkçedir. Cümle içerisinde çoğunlukla sıfat görevini üstlense de bazı durumlarda mecaz anlamıyla da kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre sulu kelimesinin anlamları şu şekildedir:

(Sıfat) İçinde suyu bol olan, suyu olan

(Sıfat) Suyu fazla olan

(Sıfat) Sulandırılmış veya içine su katılmış olan

(Mecaz) Gereksiz şakalar yapan, söz ya da tavırlarıyla etrafındakileri rahatsız eden kimse

Ayrıca sulu sözcüğünün içerisinde geçtiği "gözü sulu", "sulu yemek", "sulu göz", "sulu boya", "sulu zırtlak", "sulu ziraat", "sulu kar", "ala suyu", "sulu tarım", "sulu sepken" gibi birçok birleşik kelime de bulunmaktadır.

Sulu kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde bazı kelimelerin zıt anlamlı karşılığı varken bazılarının ise yoktur. Sulu sözcüğü günlük hayatımızda birçok farklı alanda karşımıza çıkan ve zıt anlamlısı olan sözcüklerden birisidir. Cümle içerisinde çoğunlukla sıfat görevinde kullanılmaktadır. Sulunun zıt anlamlısı olan tek bir sözcük vardır. Bu bağlamda sulu zıt anlamlısı olan sözcük:

Koyu

“Koyu” kelimesi “sulu” sözcüğünün anlam açısından tam tersini belirtmektedir. Örneğin bir yemeğin içindeki su miktarının fazla olduğunu belirtirken “sulu” kelimesini, yemeğin suyunun az yoğunluğunun da fazla olduğunu belirtirken ise “koyu” sözcüğünü kullanırız. Ayrıca koyu kelimesi renkler için de kullanılan sözcüklerden biridir. Bununla birlikte “koyu” sözcüğü “açık” kelimesinin karşıtı olarak da bilinir. Koyu kelimesi "Yoğunluğundan dolayı güç akan" anlam doğrultusunda sulunun zıt anlamlısı olan kelimedir.

Sulunun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Manaları birbirine karşıt olan kelimeler zıt anlamlı olarak isimlendirilir. Sözcüklerin zıt anlamlısını cümle içerisinde kullanmak o cümlede herhangi bir mana bozulmasına sebep olmamaktadır. Sulu kelimesinin zıt anlamı olan koyu kelimesiyle ilgili örnek cümleler.