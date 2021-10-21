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Sülüklü çorba nasıl yapılır? Sülüklü çorba malzemeleri neler?

21.10.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oldukça sağlıklı ve lezzetli olan sülüklü çorba Isparta yöresinde yapılıyor. Hiçbir hayvansal malzemenin yer almadığı sülüklü çorba kara mercimekli erişte çorbası veya sakala sünen çorbası olarak da bilinir. İşte sülüklü çorba tarifi ve malzemeleri...

Sülüklü çorba nasıl yapılır? Sülüklü çorba malzemeleri neler?

Doyurucu ve besleyici olan sülüklü çorba hayvansal gıda içermemesi sebebiyle vejeteryan beslenme tarzına uygundur. 180 g kara mercimek, 100 g erişte, 30 g tereyağ ve 2 g kuru nane sülüklü çorba yapılırken gereki olan malzemelerin arasında yer alıyor. İşte sülüklü çorba tarifi ve malzemeleri...

SÜLÜKLÜ ÇORBA MALZEMELERİ

  • 180 g kara mercimek (1 su bardağı)
  • 4 g pul biber (1 tatlı kaşığı)
  • 100 g erişte (1 buçuk su bardağı)
  • 2 g kuru nane (1 tatlı kaşığı)
  • 30 g tereyağı (2 yemek kaşığı)
  • 1600 g su (8 su bardağı)

SÜLÜKLÜ ÇORBA TARİFİ

Kara mercimekleri 5 su bardağı su ile iyice yumuşayana dek haşlayın. Sonrasında erişteleri ilave edin. Erişteler yumuşayana dek pişirin. Su eksildikçe çorba kıvamı alana dek su ekleyin. Tavada tereyağını eritin. Toz biber ile nane ilave edin ve fazla kavrulmadan çorbanın üzerine serpin. Kuru soğan ile beraber servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...


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