Sülüklü çorba nasıl yapılır? Sülüklü çorba malzemeleri neler?

Doyurucu ve besleyici olan sülüklü çorba hayvansal gıda içermemesi sebebiyle vejeteryan beslenme tarzına uygundur. 180 g kara mercimek, 100 g erişte, 30 g tereyağ ve 2 g kuru nane sülüklü çorba yapılırken gereki olan malzemelerin arasında yer alıyor. İşte sülüklü çorba tarifi ve malzemeleri...

SÜLÜKLÜ ÇORBA MALZEMELERİ

180 g kara mercimek (1 su bardağı)

4 g pul biber (1 tatlı kaşığı)

100 g erişte (1 buçuk su bardağı)

2 g kuru nane (1 tatlı kaşığı)

30 g tereyağı (2 yemek kaşığı)

1600 g su (8 su bardağı)

SÜLÜKLÜ ÇORBA TARİFİ

Kara mercimekleri 5 su bardağı su ile iyice yumuşayana dek haşlayın. Sonrasında erişteleri ilave edin. Erişteler yumuşayana dek pişirin. Su eksildikçe çorba kıvamı alana dek su ekleyin. Tavada tereyağını eritin. Toz biber ile nane ilave edin ve fazla kavrulmadan çorbanın üzerine serpin. Kuru soğan ile beraber servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...



