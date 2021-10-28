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Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmalarında sona gelindi! Ziyarete açılmak için gün sayıyor

28.10.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en önemeli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesi Altında Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı’nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında sona gelindi. Manastırın gelecek yılın Nisan ya da Mayıs ayında tamamen ziyaretçilere açılması planlanıyor.

Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmalarında sona gelindi! Ziyarete açılmak için gün sayıyor

Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmalarının yüzde 100’lük kısmı, dağcılık kapsamında kaya güçlendirme çalışmalarının ise yüzde 95’lik kısmı tamamlandı. Soğuk hava şartlarına rağmen çalışmalar aralıksız sürerken kaya güçlendirme çalışmalarının sona ermesinin ardından Manastır önümüzdeki aylarda tekrar kısa süreliğine ziyarete kapatılarak yapılan çalışmalar tek tek gözden geçirilerek son rötuşları yapılacak.

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22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılı şubat ayında başlamıştı. 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapılırken büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesi gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edilirken Manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendirildi. Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın yüzde 90’lık kısmının tamamlanmasıyla 1 Temmuz’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile tamamen ziyarete açılmıştı.

TEHLİKELERDEN UZAKLAŞTIRILDI

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Restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla 2000 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’ne alınan Sümela Manastırı’nın UNESCO’da Kalıcı Miras Listesi’ne girmesi için gerekli çalışmaları başlatılacak. Restorasyon çalışmalarının devam ettiği 6 yıl boyunca kapalı olmasına rağmen binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği manastırda risk taşıyan bin 100 tondan fazla kaya çekildi. 1 Temmuz itibariyle ziyaretçilere kapılarını açan Sümela Manastırı’nda 17 bin metrekarelik kaya bölümünde koruma alanı oluşturuldu. 600 metrekarelik bariyer çalışmasının da yapıldığı manastır bu sayede tehlikelerden uzaklaştırıldı. İnanç turizmin önemli merkezlerinden biri olan Sümela’da 6 yıl süren restorasyonun bedeli ise yaklaşık 57 milyon TL oldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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