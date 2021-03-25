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Sümer Ezgü kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Sümer Ezgü biyografisi...

25.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT'de ses sanatçılığı yaparak profesyonel müzik kariyerine başlayan Sümer Ezgü'nün hayatı, vatandaşlar tarafından araştırılan konulardan biri. Sümer Ezgü bu hafta İbo Show'un konuklarından biri olacak. Peki Sümer Ezgü kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Sümer Ezgü biyografisi...

Sümer Ezgü kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Sümer Ezgü biyografisi...

1981 senesinde TRT'de ses sanatçılığı yaparak profesyonel müzik hayatına giriş yapan Sümer Ezgü'nün biyografisi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sümer Ezgü bu hafta İbo Show'un yeni bölüm konuklarından biri olacak. Peki Sümer Ezgü kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

SÜMER EZGÜ KİMDİR?

61 yaşında olan sanatçı Sümer Ezgü'nün anneannesi Selanikli Çerkes, dedesi ise aslen Burdur'ludur. Babası Trabzon doğumlu olan Sümer Ezgü köken olarak aslen Burdur'ludur ve 1960 senesinde Burdur'da doğmuştur. Burdur Lisesi ve Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi mezunu olan Ezgü, 1987 senesinde Serap Ezgü (Paköz) ile evlenmiş bu evliliğinden Ceren isminde bir kızı mevcuttur. Fakat evlilikleri 1999 senesinde son bulmuştur. İkinci evliliğini ise Gülay Ezgü ile gerçekleştirmiştir. Sümer Ezgü, profesyonel müzik kariyerine 1981 senesinde TRT'de ses sanatçılığı yaparak başlamıştır. 1990 senesinde "İlvanlım" türküsüyle yılın derlemesi ödülüne sahip olan Sümer Ezgü, "Anadolu'dan Geldik" ve "Ege, Toros, Yörük, Türkmen Türküleri" gibi başarılı albümlere imza atmıştır."Bedirik", "Yaban Gülü", "Şeker Almaya Geldim", "Sanatçıya Sitem", "Nazar Değmesin", "Alına da Gülüne" ve "Sevdan" şarkılarıyla halk müziğine önemli katkılarda bulunmuş ve 2014 senesinde "Electro Türkü House" adlı albümü piyasaya çıkmıştır. İstanbul'un karmaşasından bıkan usta sanatçı, geçtiğimiz senelerde Antalya'ya yerleşmiş ve hayatını Antalya'da devam ettirmektedir. Son olarak Antalya'da bir sanat akademisi açmıştır.

SÜMER EZGÜ ALBÜMLERİ

Hakiki Angara Havaları
Esen Yeller
Bir Sevdadır Türküler
Electro Türkü House
1991 - Esen Yeller
2004 – Anadolu’dan Geldik
2018 - Ayhani Türküleri


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 İbo Show
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