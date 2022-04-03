Sümer Ezgü kimdir? sorusu Şarkılar Bizi Söyler'in sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Ünlü sanatçı, 2 Nisan 2022 Cumartesi (bugün) Kanal D'de ekrana gelen programın ardından vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki Sümer Ezgü kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Sümer Ezgü, Serap Paköz'ün eski eşi mi? Ünlü şarkıcının hayatına, biyografisine ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

SÜMER EZGÜ KİMDİR?

Sümer Ezgü, 1960 yılında Burdur'da dünyaya geldi.

Sümer Ezgü'nün anneannesi Selanikli Çerkes, dedesi ise aslen Burdur'ludur. Babası Trabzon doğumlu olan Sümer Ezgü köken olarak aslen Burdur'ludur ve 1960 senesinde Burdur'da doğmuştur. Burdur Lisesi ve Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi mezunu olan Sümer Ezgü, profesyonel müzik kariyerine 1981 senesinde TRT'de ses sanatçılığı yaparak başlamıştır.

1990 senesinde "İlvanlım" türküsüyle yılın derlemesi ödülüne sahip olan Sümer Ezgü, "Anadolu'dan Geldik" ve "Ege, Toros, Yörük, Türkmen Türküleri" gibi başarılı albümlere imza atmıştır."Bedirik", "Yaban Gülü", "Şeker Almaya Geldim", "Sanatçıya Sitem", "Nazar Değmesin", "Alına da Gülüne" ve "Sevdan" şarkılarıyla halk müziğine önemli katkılarda bulunmuş ve 2014 senesinde "Electro Türkü House" adlı albümü piyasaya çıkmıştır.İstanbul'un karmaşasından bıkan usta sanatçı, Antalya'ya yerleşmiş ve hayatını Antalya'da devam ettirmektedir. Son olarak Antalya'da bir sanat akademisi açmıştır.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU SÜMER EZGÜ, SERAP PAKÖZ'ÜN ESKİ EŞİ Mİ?

Sümer Ezgü, Gerçeğin Peşinde programının sunucusu Serap Paköz'ün eski eşidir. 1987 yılında evlenen Sümer Ezgü ile Serap Paköz 2000 yılında boşanmıştır.

