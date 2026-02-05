Mynet Trend

Sünger yeme tutkusu hastanelik etti! Ameliyata alındı: En az 2 kanepe onlarca yastık yedim

Katıldığı bir televizyon programında duyanları hayrete düşüren bağımlılığını paylaşan Ron isimli genç adam, kendimi durduramıyorum diyerek sünger yeme alışkanlığını itiraf etti.

Gökçen Kökden

Bugüne kadar çeşitli yeme bağımlılıkları duymuşsunuzdur; ancak bu kadarı "insan doğasına aykırı" dedirtecek cinsten. Televizyon programına konuk olan Ron’un mobilya süngerlerine olan tutkusu, tıp dünyasını ve izleyenleri hayrete düşürdü.

Sünger yeme tutkusu hastanelik etti! Ameliyata alındı: En az 2 kanepe onlarca yastık yedim 1

Sıradan bir atıştırmalıkla değil mobilya mağazalarından gizlice kopardığı sünger parçalarını yiyen Ron, işi daha pratik hale getirmek için süngerleri blenderdan geçirip toz halinde kaşık kaşık yediğini söyledi.

MADDE KULLANANLAR GİBİ BAĞIMLI OLDUM

Bağımlılığının korkunç düzeyde olduğunu dile getiren Ron, durumu şu şekilde açıklıyor; "Sünger, kimsenin yanınızda olmadığı anlarda size destek olan bir arkadaş gibi. Bana bir his veriyor, sanki uyuşturucu kullanıyormuşum gibi..." Çocukluğundan beri bu alışkanlığa sahip olan Ron, bugüne kadar en az 2 kanepe ve onlarca yastığı midesine indirdiğini itiraf etti.

'ESKİ KOLTUKLARIN TADINI SEVMİYORUM

Sünger yeme tutkusu hastanelik etti! Ameliyata alındı: En az 2 kanepe onlarca yastık yedim 2

Sünger seçerken oldukça "gurme" davranan Ron, her süngeri yemediğini söylüyor. Belirli bir kokusu ve dokusu olması gerektiğini vurgulayan bağımlı genç adam, "Üzerine çok oturulmuş koltukların süngerlerini yemem, çünkü tadından bunu anlayabiliyorum" diyerek duyanları bir kez daha şaşkına çevirdi. Yediği süngerler yüzünden ciddi sağlık sorunları yaşadığını dile getiren Ron, alt bağırsaklarının tıkandığını ve doktorların ameliyat ederek müdahale etmek zorunda kaldığını anlattı.

PİKA SENDROMU OLARAK AÇIKLANIYOR

Sünger yeme tutkusu hastanelik etti! Ameliyata alındı: En az 2 kanepe onlarca yastık yedim 3

Uzmanlar, gıda dışı maddeleri yeme isteğinin tıpta "Pika Sendromu" olarak adlandırıyor ve ciddi bir uyarıda bulunuyor: Bu maddelerin içindeki kimyasallar sadece bağırsakları tıkamakla kalmıyor, aynı zamanda vücutta geri dönülemez zehirlenmelere yol açıyor.

Kaynak: TLC

