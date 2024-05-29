Sunucu açık açık "Aldatıldığını söyleyen bir kadın var" diyerek mesajı okudu! Nihat Doğan önce güldü sonra...

Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan ile geçtiğimiz yıllarda dünyaevine girmişti. Çift daha sonra oğlu Badıkan'ı kucağına almıştı.

1 buçuk yaşında oğlu olan çift boşanma kararı almış Nihat Doğan'ın eşi ayrılık sebebinin ise aldatma olduğunu söylemişti.

İHANET PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Arzu Doğan sosyal medya hesabından neden ayrılma kararı aldıklarını şöyle açıklamıştı:

"Evet arkadaşlar ayrılma sebebimiz budur. 4 yıl bir ilişkimiz oldu. 2 yıl sevgiliydik, aile kurmayı istedik. Nihat doğan hep çocuk istedi sonra evlenmeye karar aldık. Evlendikten sonra çok şeyler ortaya çıkmaya başladı ve her şey ters olmaya başladı. Yuva kurmak için sürekli kendimi kandırıyordum ama bir süre sonra çok şeylerden şüphelenmeye başladım. Eşimin telefonunu alıp araştırmaya başladım. Hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırma karar aldım."

"ARZU BASKIN BİR KARAKTER"

Arzu Doğan'ın bu açıklamalarından sonra Nihat Doğan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Aldatma iddiaları ile ilgili konuşan Doğan, öyle bir durumun söz konusu olmadığını anlaşamadıkları için ayrılacaklarını belirtti.

Müge Dağıstanlı, açık açık "Aldatıldığını söyleyen bir kadın var" diyerek eşinin mesajını okudu. Nihat Doğan önce güldü sonra konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bizimki bir aşk evliliğiydi. Hiç kimse ayrılmak için evlenmez. Ben halen daha Arzu'yu çok seviyorum. Ortada bir kin ya da nefret durumu söz konusu değil. Ama sevgili olunca başka bir şey oldu. Evlenince başka bir şey oldu. Hata veya kusur aramak gerekirse ben çocuğum annesini rencide edecek veya üzecek, onu kıracak onun toplum nezdinde itibarını düşürecek sözler asla söylemem. Arzu baskın bir karakter ben de baskın bir karakterim belki o iki dominant karakterin çatışması oldu. Hata varsa benim hatam, evliliği ben beceremedim.

Arzu benim için çok başka bir kadın... Ben hayatımda ilk defa Arzu ile evlendim. Ve severek evlendim. Ben ihanet etmedim ama Arzu ile anlaşamadık."







