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Sunucu Buket Aydın göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı! "Bikinili halini de gördük"

24.07.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü haber sunucusu Buket Aydın son zamanlarda özel yaşantısı ve Instagram pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Göğüs dekolteli pozunu paylaşan Aydın'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Sunucu Buket Aydın göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı! "Bikinili halini de gördük"

Tatil molasına tam gaz devam eden Buket Aydın, karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. 37 yaşındaki sunucu, göğüs dekolteli poz verdi.

GÖĞÜS DEKOLTESİYLE OLAY OLDU

Buket Aydın iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Sunucu Buket Aydın göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı!

Derin göğüs dekolteli poz veren Aydın'a, "Bebek gibisin", "Bikinili halini de gördük" yorumları geldi.

Sunucu Buket Aydın göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı!

"ADINI DUYMAK İSTEMİYORUM"

Bodrum tatili sırasında gazetecilerle karşılaşan Buket Aydın, Emir Sarıgül sorusuna sinirlendi.

Sunucu Buket Aydın göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı!

Aydın o soruya, "O kim ya! Adını duymak istemiyorum arkadaşlar lütfen yeter artık ya" yanıtını verdi.

Sunucu Buket Aydın göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı!

Sunucu Buket Aydın göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı!

Sunucu Buket Aydın göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı!

Sunucu Buket Aydın göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı!

Sunucu Buket Aydın göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı!

Sunucu Buket Aydın göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı!

Sunucu Buket Aydın göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı!

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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın dekolte
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