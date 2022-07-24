Sunucu Buket Aydın göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı! "Bikinili halini de gördük"

Tatil molasına tam gaz devam eden Buket Aydın, karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. 37 yaşındaki sunucu, göğüs dekolteli poz verdi.

GÖĞÜS DEKOLTESİYLE OLAY OLDU

Buket Aydın iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Derin göğüs dekolteli poz veren Aydın'a, "Bebek gibisin", "Bikinili halini de gördük" yorumları geldi.

"ADINI DUYMAK İSTEMİYORUM"

Bodrum tatili sırasında gazetecilerle karşılaşan Buket Aydın, Emir Sarıgül sorusuna sinirlendi.

Aydın o soruya, "O kim ya! Adını duymak istemiyorum arkadaşlar lütfen yeter artık ya" yanıtını verdi.





