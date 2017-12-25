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Sunucu Dilay Korkmaz'dan Demet Akalın'a zehir zemberek yanıt

MAGAZİN HABERLERİ | 25.12.2017 14:56 | Son Güncelleme 20 dakika önce

Star TV ekranlarında Star Life adlı magazin programını sunan Dilay Korkmaz, kendisi için ''Bu kızı çok mu aradınız?'' diyen şarkıcı Demet Akalın'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Sunucu Dilay Korkmaz'dan Demet Akalın'a zehir zemberek yanıt

Demet Akalın, sunucu Dilay Korkmaz için Twitter'dan ''Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp'' ifadesini kullanmıştı.

Bu paylaşımın ardından sunucu Dilay Korkmaz da kendi Instagram hesabından Demet Akalın'a şu yanıtı verdi:

''ALLAH KÖTÜ KALPLİLERDEN KORUSUN!''

''Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun''

YEŞİM SALKIM'DAN DEMET AKALIN'A: MEYDANI BOŞ BULDUN

Öte yandan Yeşim Salkım da Demet Akalın’a ateş püskürdü. Yeşim Salkım Lifetime'da yayınlanan Laf Bende Kalmasın isimli magazin programında Demet Akalın'a, “Meydanı boş buldun, sürekli birilerine sarıyorsun. Sen oradan başkaları üzerinden göndermeler yapma. Ben buradayım senin zorun neyse ararsın o kişiyi çatır çatır konuşursun. Oradan buradan yazmakla olmaz. Biz senin gibi paramızı sosyal medyadan kazanmıyoruz. Aslan gibi sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz” diyerek resmen ateş püskürdü.

DİLAY KORKMAZ KİMDİR?

Dilay Korkmaz, 2010 yılında Miss Turkey yarışmasında yer aldı ve yarışmayı 4. olarak tamamladı.

Yarışmanın ardından Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 ülkeden katılan yarışmacılar arasında ilk 15'e girerek büyük başarıya imza attı.

1990 yılında Ankara'da doğan güzel manken ve sunucu Dilay Korkmaz halen Star TV ekranlarında Star Life adlı magazin programını sunuyor.

Dilay Korkmaz, 2017 yılında çekimleri tamamlanan 'Karımı Gördünüz mü?' isimli sinema filminde oynadı..

Gazi Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu Dilay Korkmaz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Mehpare Çelik'ten diksiyon dersleri ve Başkent İletişim'de Spikerlik ve sunuculuk eğitimleri aldı.

Bir röportajında Türkiye'nin en güzel kadınlarını, annesi ve Çağla Şikel olarak tanımlayan sunucu, dünyanın en güzel kadını olarak ise Alessandra Ambrosio'yu göstermişti.

Dilay Korkmaz'ın vücut ölçüleri ise 95/69/97...

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Dilay Korkmaz star tv

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