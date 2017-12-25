Sunucu Dilay Korkmaz'dan Demet Akalın'a zehir zemberek yanıt

Demet Akalın, sunucu Dilay Korkmaz için Twitter'dan ''Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp'' ifadesini kullanmıştı.

Bu paylaşımın ardından sunucu Dilay Korkmaz da kendi Instagram hesabından Demet Akalın'a şu yanıtı verdi:

''ALLAH KÖTÜ KALPLİLERDEN KORUSUN!''

''Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun''

YEŞİM SALKIM'DAN DEMET AKALIN'A: MEYDANI BOŞ BULDUN

Öte yandan Yeşim Salkım da Demet Akalın’a ateş püskürdü. Yeşim Salkım Lifetime'da yayınlanan Laf Bende Kalmasın isimli magazin programında Demet Akalın'a, “Meydanı boş buldun, sürekli birilerine sarıyorsun. Sen oradan başkaları üzerinden göndermeler yapma. Ben buradayım senin zorun neyse ararsın o kişiyi çatır çatır konuşursun. Oradan buradan yazmakla olmaz. Biz senin gibi paramızı sosyal medyadan kazanmıyoruz. Aslan gibi sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz” diyerek resmen ateş püskürdü.