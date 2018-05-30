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Sunucu Eda Küçük'e oyuncu sevgilisinden darp davasında yeni gelişme

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

Eda Küçük, kendisini darp ettiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapsi istenen eski sevgilisi Oyuncu Tolga Pancaroğlu’nun kendisini 3 ayda 3 kez dövdüğünü belirterek kan dondurucu anları anlattı

Sunucu Eda Küçük'e oyuncu sevgilisinden darp davasında yeni gelişme

Sunucu Eda Küçük ve eski sevgilisi Tolga Pancaroğlu hakkında Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Duruşmaya, müşteki Eda Küçük, tutuksuz sanıklar Tolga Pancaroğlu, arkadaşları Adem İlker Durguner ve Deniz Evin ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu adına gelen avukatlar da katılma talebinde bulundu.

“KORKTUĞUM İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADIM”

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre; sanık Tolga Pancaroğlu’nun, 8 Şubat 2017’deki tartışmaları sırasında kendisini merdivenden iterek darp ettiğini, bunu bir kaza olarak gördüğü için sanıkla ilişkisini sürdürdüğünü söyleyen Eda Küçük şunları anlattı:

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“2017’nin Mart ayında evde telefonum ve çantama el koyarak beni saatlerce dövdü. Bunun üzerine arkadaşımı aradım. O da polisi aramış. Polis geldi. Durumumu gördüler. Tolga’dan korktuğum için şikayetçi olmadım. Bunun üzerine gittiler. 26 Nisan tarihinde beni aradı. Görüştük. Elinde şişe vardı, şişeyi kırıp beni zorla taksiye bindirdi, evine gittik. İlişkiye devam etmek istemediğimi söyledim, bunu kabul etmeyip beni darp etti. Beni duvara fırlattı.

Vücudumun çeşitli yerlerini tekmeledi, belimde kayma oldu. Darp raporunu ise 29 Nisan’da aldım ve şikayetçi olmaya karar verdim. Kariyerinin bittiğini söylüyor, hayatım bitti” Eda Küçük, diğer sanıkların da kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, onlardan da şikayetçi olduğunu söyledi.

“KARİYERİMİ BİTİRMEYE ÇALIŞTILAR”

Duruşmada, Eda Küçük ile 1 yıl birliktelik yaşadığını, sonradan anlaşarak ayrıldıklarını, ayrıldıktan sonra çeşitli tartışmalar yaşamaya başladıklarını söyleyen ve darp iddiasını kabul etmeyen tutuksuz sanık Tolga Pancaroğlu, “Kendisi merdivenlerden düştü. Ambulansı aradım ve hastaneye götürdüm. Yanında ben kaldım. Hastane görevlisine, kimseden şikayetçi olmadığını söyledi” dedi. Ayrıldıktan sonra gizli numaralardan aranarak tehdit edilmeye başladığını söyleyen Pancaroğlu, “Müştekinin yönlendirmesi ile tehditler aldım. Sosyal ve psikolojik zarar gördüm. Kariyerimi bitirmeye çalıştılar” dedi.

Tutuksuz sanık Deniz Evin ise, Eda Küçük’e mesaj attığını kabul ederek, “Tehdit etmedim. İkisinin arasındaki sorunları çözmeye yönelik hareket ettim. Uzlaşarak sorunları çözmeleri gerektiğini söyledim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Eda Küçük’ü tehdit etmediğini savunan sanık Adem İlker Durguner de, müştekiye iyi niyetli olarak tavsiyede bulunduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın davaya katılma talebini kabul eden mahkeme hakimi, duruşmayı erteledi.

KADINLAR DAYANIŞMAYA GELDİ

Bu arada, İstanbul Kadın Meclisi üyesi bir grup, duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı yapan Dilber Sünnetçioğlu, “Biz kadınlar olarak öldürülmek istemiyoruz, artık yaşamak istiyoruz. Hayatımız hakkında karar verebilmek istiyoruz. Bunun için birlik olduk, hep beraber mücadele edeceğiz. Sokakları, meydanları, adliyeleri terk etmeyeceğiz. Bizi kimse evlere kapatamayacak. Hakkımızı arayacağız, davalarda kadın kardeşlerimizin yanında olacağız. Bugün Eda Küçük arkadaşımızın davası var. Eda’nın yanındayız. Dava süresince adliye koridorunda olacağız” dedi.

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Eda Küçük Tolga Pancaroğlu

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