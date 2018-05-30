Sunucu Eda Küçük'e oyuncu sevgilisinden darp davasında yeni gelişme

Sunucu Eda Küçük ve eski sevgilisi Tolga Pancaroğlu hakkında Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Duruşmaya, müşteki Eda Küçük, tutuksuz sanıklar Tolga Pancaroğlu, arkadaşları Adem İlker Durguner ve Deniz Evin ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu adına gelen avukatlar da katılma talebinde bulundu.

“KORKTUĞUM İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADIM”

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre; sanık Tolga Pancaroğlu’nun, 8 Şubat 2017’deki tartışmaları sırasında kendisini merdivenden iterek darp ettiğini, bunu bir kaza olarak gördüğü için sanıkla ilişkisini sürdürdüğünü söyleyen Eda Küçük şunları anlattı:

“2017’nin Mart ayında evde telefonum ve çantama el koyarak beni saatlerce dövdü. Bunun üzerine arkadaşımı aradım. O da polisi aramış. Polis geldi. Durumumu gördüler. Tolga’dan korktuğum için şikayetçi olmadım. Bunun üzerine gittiler. 26 Nisan tarihinde beni aradı. Görüştük. Elinde şişe vardı, şişeyi kırıp beni zorla taksiye bindirdi, evine gittik. İlişkiye devam etmek istemediğimi söyledim, bunu kabul etmeyip beni darp etti. Beni duvara fırlattı.