MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sunucusuz, stüdyosuz, kameramansız program Soru Küpü TRT 1'de başlıyor!

Sunucusuz, stüdyosuz, kameramansız program Soru Küpü TRT 1'de başlıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 23.04.2020 21:34 | Son Güncelleme

Dünya televizyonlarında ilke imza atacak olan stüdyosuz, sunucusuz ve kameramansız yeni sosyal oyun programı “Soru Küpü” TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor.

Sunucusuz, stüdyosuz, kameramansız program Soru Küpü TRT 1'de başlıyor!

TRT 1 koronavirüs günlerinde “Ev Hayat Dolu” kuşaklarında Soru Küpü isimli yeni bir program sunmaya hazırlanıyor.

Koruma tulumu giymiş bir kişinin önceden eve yerleştirdiği robot kameralar ile çekilen ve sosyal mesafe uyarısı yapan program, tedbirleri en üst düzeye taşıyor. Net Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği “Soru Küpü”, ev hallerini ekranlara taşıyor.

Tüm çevresi ekranlarla dolu küpler kapıya bırakılıyor ve evde kalan halk onu içeriye alıyor. Konuşmaya başlayan küp önce sosyal mesafe hatırlatması yapıp ev halkına selam veriyor. Yapımı yaklaşık 2 ay kadar süren küp’ün teknolojisi ve uygulaması hayran bırakıyor. Yapay zekâ teknolojisinin ilginç bir ürünü olan “Soru Küpü”, gelecek neslin ilham kaynağı olmaya hazırlanıyor. Türk televizyonlarına farklı bir boyut kazandıracak olan sosyal oyun programı Soru Küpü’nün seslendirmesini akıllı bir asistan olan Siri gerçekleştiriyor.

kup-tanitim-6-A2y3_cover

ÜNLÜLERİN SÜRPRİZ SORULARI EŞLİK EDİYOR

Genel kültür, sanat, tarih, medya, günlük yaşam, bilim, edebiyat, teknoloji ve ülkemiz hakkında görsel ve işitsel soruların sorulacağı programda birbirine yakın cevapları olan şıklar ile heyecan dorukta yaşanacak. Programın ikinci etabında ünlü isimlerin göndereceği videolu sorular ile sürpriz dakikalar yaşanacak ve 3.etabın sonunda sorulan soruların hepsinden 5 tanesini doğru cevaplayan 5 bin TL’nin sahibi olacak.

60 dakikalık ve genel izleyici kitlesine hitap eden “Soru Küpü”, 27 Nisan Pazartesi günü saat 21.40’da TRT 1 yayınlanacak.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Canlı yayında sinekle imtihan! Canlı yayında sinekle imtihan!
Kuruluş Osman'da büyük ittifak!Kuruluş Osman'da büyük ittifak!
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Soru Küpü, Soru Küpü yarışması,

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de can kaybı 2 bin 491'e yükseldi

Türkiye'de can kaybı 2 bin 491'e yükseldi

Balıklıgöl’de bin 200 yıl sonra ilk!

Balıklıgöl’de bin 200 yıl sonra ilk!

Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

Tarihi anlar! Vatandaşlar balkonlardan İstiklal Marşı okudu

Tarihi anlar! Vatandaşlar balkonlardan İstiklal Marşı okudu

İtalya'da bir ilk! İşte koronada son durum

İtalya'da bir ilk! İşte koronada son durum

Bakan Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor

Bakan Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya

La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çarpıcı fragman! Kim vuruluyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çarpıcı fragman! Kim vuruluyor?

Ünlü yapımcı duyurdu: Dünyanın ilk ev yapımı dizisi geliyor

Ünlü yapımcı duyurdu: Dünyanın ilk ev yapımı dizisi geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey geri mi dönüyor? Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'da oynayacak mı?

Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran gelişme!

Westworld dizisi 4. sezon olacak mı? HBO'dan Westworld için yeni sezon kararı

Westworld dizisi için flaş karar!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

Yasak Elma'nın Yıldız'ından heyecanlandıran paylaşım!

Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Obayı birbirine katıp beyliğini geri alacağız" Kuruluş Osman 18. son bölüm izle

Kuruluş Osman'da hain plan ortaya çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. yeni bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı! Feyyaz Meftun öldü mü? Burak Sergen ayrıldı mı? EDHO 164. son bölüm izle

Ünlü oyuncu EDHO'ya veda ediyor!

Kuruluş Osman 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey ve Balgay ittifakı Alişar ve Dündar'a karşı!

Kuruluş Osman'da büyük ittifak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.