Super Bowl'da Anadolu Ateşi yanacak

Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi, dans tutkusunu dünyanın en önemli organizasyonlarından birisine taşıyor. Dünyaca ünlü isim Jennifer Lopez’in sahne alacağını öğrendiğinde gözyaşlarını tutamadığı Super Bowl’da Anadolu Ateşi de şovunu sergileyecek.

YILDIZLARIN SAHNESİNDE ATEŞİ YAKACAK

Anadolu Ateşi, ABD’de en çok izlenen spor organizasyonu olma özelliğine sahip Super Bowl'da maçtan önce, Madonna, Frank Sinatra, Joe Cocker gibi dünyaca ünlü yıldızların sahne aldığı Fillmore Miami Beach Tiyatrosu'nda sahne alacak. Ayrıca Super Bowl haftası boyunca, farklı mekanlarda Harry Styles ve Lady Gaga gibi dünyaca ünlü sanatçılar sahneye çıkacak.

Amerikan futbol ligi NFL'in şampiyonunun belirlendiği ve ABD'de sezonun en çok izlenen spor organizasyonu olan Super Bowl, bu yıl Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

