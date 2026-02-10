Super Bowl'da tartışma yaratan reklam: Epstein mesajı mı vardı?

Amerika’nın en çok izlenen reklam kuşağı olan Super Bowl’da gösterilen bir şekerleme reklamı, izleyiciler tarafından beklenmedik bir şekilde gündeme oturdu. Reklamın başrolündeki ünlü sunucu Andy Cohen bazı izleyiciler tarafından Jeffrey Epstein ile benzetildi ve bu nedenle mesaj içerdiği iddiasında bulundu. Konuya dair sosyal medya platformu X üzerinden binlerce paylaşım yapıldı.

Reklamın kendisi aslında yeni bir ürün tanıtımı için hazırlanmış olsa da, Cohen’in görünüşü ve reklamdaki sahnelerin özellikle sosyal medyada paylaşılan videolarda yorumlanması üzerine farklı tepkiler gelişti. Bazı kullanıcılar bunun kasıtlı bir gönderme olduğunu ileri sürerken, diğerleri bu benzetmenin tesadüfi olduğunu savundu.

Henüz reklamın yapımcısı veya marka tarafından bu iddialara karşı resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medya paylaşımlarında tartışma sürerken bazı kullanıcılar reklamın viral hale gelmesini bu nedenle ilişkilendiriyor.

Super Bowl reklamları genellikle büyük bütçelerle hazırlanırken, bu tür beklenmedik dikkat çekmeleri de etkinliğin yoğun izleyici kitlesi nedeniyle hızla yayılabiliyor.